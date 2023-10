Alex Lowes (Kawasaki): Joelho partido outra vez?

Alex Lowes está a ter uma série de azares. O piloto de 33 anos foi para as boxes na corrida da Superpole em Magny-Cours devido a dores no joelho esquerdo. Foi banido da segunda corrida. O piloto da Kawasaki foi operado à lesão no menisco na semana seguinte, a 13 de setembro, para poder voltar a sentar-se na sua ZX-10RR dez dias depois, no MotorLand Aragón. Mas a sua equipa retirou a corda e colocou o piloto de testes Florian Marino na moto.

Em Portimão, Lowes regressou. "Senti que não estava no meu melhor - talvez por ter perdido uma corrida no Motorland," disse Lowes no sábado com um sorriso. "Tivemos a grande pausa no verão, depois uma lesão, fui operado ao braço, por isso estou um pouco atrasado na minha forma física. Depois tive dez dias para recuperar da operação ao joelho. Não me causou qualquer dor e estou contente por estar de volta. É muito mais divertido correr do que ver!"

O penúltimo encontro da época parecia estar a correr na perfeição para Lowes. Rea levou-o ao segundo lugar da grelha na Superpole com uma volta rápida e terminou em quinto na primeira corrida. "Fiz uma boa volta na Superpole. A qualificação é quase mais importante do que qualquer outra sessão porque pode realmente mudar o fim de semana", salientou Lowes. "Fiquei feliz por conseguir a minha melhor volta até agora aqui, especialmente depois de um longo período de paragem e duas cirurgias, por isso não podia esperar muito mais."

No domingo, a maré mudou. Na corrida da Superpole, Lowes teve um acidente idêntico ao de Rea, caindo sobre o joelho operado. O piloto da Kawasaki, que estava a coxear muito, foi novamente banido da segunda corrida pelos médicos da prova.



"Um dia dececionante, com certeza", lamentou Lowes. "Toquei no lancil e despistei-me. Foi amargo porque tinha uma boa hipótese. Mesmo depois da reparação, estava a fazer tempos por volta como os do top-5", lamentou o pai de gémeos. "Estava cheio de adrenalina e corri para a minha mota, mas não tinha passado muito tempo desde a minha cirurgia ao joelho - não estava 100% em forma. Por isso vou para casa, recuperar e tentar terminar a época em força em Jerez."