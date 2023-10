C'est fini pour 2023 : Pedercini renonce à Jerez

Depuis sa création, le team Pedercini n'avait manqué que deux meetings, et il s'agissait des deux événements outre-mer du début du championnat du monde de Superbike 2023. Pour pouvoir même financer la saison, le chef d'équipe Lucio Pedercini s'est allié au team Vinales.

Comme toutes les équipes privées Kawasaki, Pedercini souffre du manque de compétitivité de la ZX-10RR. Le pilote Isaac Vinales n'a atteint les points en 27 courses que lors de la première course à Donington Park, où il s'est classé 15e. Après un problème technique lors de la première course, l'Espagnol s'est classé 20e et 17e le week-end dernier à Portimão, dimanche.

"Nous savions et savons ce que nous avons entre les mains, et nous essayons toujours de faire de notre mieux", a assuré Pedercini, 51 ans. "Je tiens à remercier toute l'équipe, nos sponsors, nos partenaires techniques et bien sûr Isaac. Il est maintenant temps de travailler pour l'avenir !"

L'Italien entend par là deux choses. Portimão était la dernière apparition de son équipe cette année, et elle renonce à Jerez. En effet, Pedercini n'était inscrit qu'aux courses européennes et devrait payer une taxe supplémentaire au promoteur Dorna pour la finale de la saison, car la piste espagnole remplace le meeting annulé en Argentine.

En outre : pour l'avenir, Pedercini peut imaginer un changement de marque, comme il l'a confirmé à SPEEDWEEK.com. "Changer de marque est une idée, mais je dois d'abord trouver le budget pour le faire", a déclaré Pedercini en août. "Ma situation est difficile et je ne suis pas très heureux en ce qui concerne notre retard sur l'équipe d'usine Kawasaki. C'est pourquoi je réfléchis à une autre possibilité".