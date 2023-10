È tutto per il 2023: Pedercini rinuncia a Jerez

Dalla sua nascita, il team Pedercini ha saltato solo due appuntamenti, ovvero i due eventi oltreoceano all'inizio del Campionato Mondiale Superbike 2023. Per poter sostenere finanziariamente la stagione, il boss del team Lucio Pedercini si è alleato con il team Vinales.

Come tutti i team privati Kawasaki, Pedercini soffre per la mancanza di competitività della ZX-10RR. In 27 gare, il pilota Isaac Vinales ha ottenuto punti solo nella prima gara a Donington Park, al 15° posto. Dopo un problema tecnico nella prima gara, lo spagnolo si è classificato 20° e 17° a Portimão lo scorso fine settimana, domenica.

"Sapevamo e sappiamo cosa abbiamo in mano e cerchiamo sempre di fare del nostro meglio", ha assicurato il 51enne Pedercini. "Voglio ringraziare tutta la squadra, gli sponsor, i partner tecnici e naturalmente Isaac. Ora è tempo di lavorare per il futuro!".

Con questo, l'italiano intende due cose. Portimão è stata l'ultima apparizione del suo team quest'anno, mentre Jerez sarà rinunciato. Perché Pedercini era iscritto solo alle gare europee e avrebbe dovuto pagare una quota aggiuntiva al promoter Dorna per il finale di stagione, dato che la pista spagnola sostituisce l'incontro annullato in Argentina.

Inoltre, per il futuro, Pedercini può immaginare un cambio di marchio, come ha confermato a SPEEDWEEK.com. "Il cambio di marchio è un'idea, ma prima devo trovare il budget necessario", ha detto Pedercini in agosto. "La mia situazione è difficile e non sono molto contento del distacco dal team Kawasaki. Per questo sto pensando se c'è un'altra opzione".