E foi o que aconteceu em 2023: Pedercini renuncia a Jerez

O encontro de Portimão foi o último ato de um difícil Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 para a Team Pedercini Kawasaki, com o piloto Isaac Vinales a terminar a época com apenas um ponto no Campeonato do Mundo.

Desde a sua criação, a equipa Pedercini só falhou dois encontros, e esses foram os dois eventos no estrangeiro no início do Campeonato Mundial de Superbike de 2023. Para poder suportar financeiramente a temporada, o chefe de equipa Lucio Pedercini aliou-se à equipa Vinales.

Como todas as equipas privadas da Kawasaki, Pedercini sofre com a falta de competitividade da ZX-10RR. Em 27 corridas, o piloto Isaac Vinales apenas marcou pontos na primeira corrida em Donington Park, em 15º lugar. Depois de um problema técnico na primeira corrida, o espanhol terminou em 20º e 17º em Portimão no passado fim de semana, no domingo.

"Sabíamos e sabemos o que temos nas nossas mãos e tentamos sempre dar o nosso melhor", garantiu Pedercini, de 51 anos. "Quero agradecer a toda a equipa, aos nossos patrocinadores, parceiros técnicos e, claro, ao Isaac. Agora é altura de trabalhar para o futuro!"

Com isto, o italiano quer dizer duas coisas. Portimão foi a última aparição da sua equipa este ano, Jerez será dispensado. Porque Pedercini só estava inscrito para as corridas europeias e teria de pagar uma taxa adicional ao promotor Dorna para o final da época, uma vez que a pista espanhola substitui o encontro cancelado na Argentina.

Além disso, para o futuro, Pedercini pode imaginar uma mudança de marca, como ele confirmou ao SPEEDWEEK.com. "A mudança de marca é uma ideia, mas primeiro tenho que encontrar o orçamento para isso", disse Pedercini em agosto. "A minha situação é difícil e não estou muito contente com a nossa diferença para a equipa de fábrica da Kawasaki. É por isso que estou a pensar se há outra opção."