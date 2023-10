Philipp Öttl (Ducati): "Me merecía este puesto".

Noveno, décimo y décimo en Magny-Cours, sexto, octavo y séptimo en Aragón y undécimo, décimo y noveno en Portimao: Philipp Öttl muestra sólidas actuaciones en el último tercio de la temporada. Y para rematar el Mundial de este año llega Jerez a finales de octubre, donde el bávaro ganó su único Gran Premio en la categoría de Moto3 en 2018.

Especialmente importante: Öttl no solo se metió entre los 10 primeros ocho veces en nueve carreras, sino que también derrotó repetidamente a sus fuertes colegas de Ducati Danilo Petrucci y Axel Bassani.



En Portugal, Öttl se mantuvo por delante de Petrucci en dos de las tres carreras, dejando atrás a Bassani en tres ocasiones. Y eso, a pesar de que su Panigale V4R no está al mismo nivel técnico que las máquinas de los dos italianos.

"En general, estoy satisfecho con el fin de semana en Portimao, aunque esperaba un poco más del resultado", dijo Philipp. "Mi vuelta de clasificación no fue perfecta. Como todo estaba muy junto, podría haber conseguido una mejor posición en la parrilla. Por desgracia, mis salidas no fueron tan bien este fin de semana, lo que dificultó mi tarea. En la segunda carrera principal estaba justo detrás de la salida de Rea, tuve que tomar una acción evasiva, luego volví a morder hasta la parte delantera y conseguí adelantar a algunos. Creo que hice la marca correcta para la gente correcta".

Öttl no sólo hizo que la gente se sentara y tomara nota con las clasificaciones, a sólo 12,2 seg del ganador Álvaro Bautista (Aruba Ducati). "Sólo estuve así de cerca de la cabeza en Australia y Magny-Cours", grabó el piloto del Go-Eleven a SPEEDWEEK.com. "Todo el mundo está tan cerca que no es tan fácil. Tendría que ser un poco más consistente en la clasificación, sin duda habría sido más este fin de semana".

Ya a mediados de julio, Öttl tuvo claro que tendría que ceder su puesto en el equipo Go Eleven Ducati para 2024 al ex piloto de MotoGP Andrea Iannone. Desde entonces, ha estado buscando otras opciones.

Actualmente tiene dos opciones prometedoras para el próximo año. La primera es en el equipo Motocorsa Ducati, donde buscan un sucesor para Axel Bassani, que se marcha al equipo oficial Kawasaki. La segunda es con Yamaha. Si Philipp firmara un contrato con Yamaha Motor Europe como sucesor de Lorenzo Baldassarri, el jefe de Road Racing, Andrea Dosoli, podría colocarle en el Team GMT94 o en Motoxracing. Estos dos equipos satélite tienen un material casi idéntico al del equipo de fábrica Pata y GRT.

En el Team Motocorsa Öttl podría seguir pilotando una Ducati, que conoce muy bien después de dos años. El jefe del equipo, Lorenzo Mauri, sin embargo, presentó una idea especial el pasado viernes en Portugal: quiere dejar que Öttl y el también elegible Loris Baz rueden en el test directamente después del fin de semana de Jerez y sólo decidir después.



"El test no será estresante para los dos pilotos, no me importa el tiempo por vuelta", aseguró el italiano. "Quiero ver cómo trabajan y cómo encajan en el equipo. No es un tiroteo".

A nadie se le escapa que encontrará poca comprensión por parte de los pilotos con este anuncio. Porque una cosa es segura: Sólo uno de los dos conseguirá el puesto. Entonces será principios de noviembre y muchas de las opciones actuales ya no existirán. Queda por ver si ambos pilotos asumirán este riesgo y aguantarán las próximas cuatro semanas.

Lo que habla en favor de Öttl: es tres años más joven y ha sumado esta temporada casi el doble de puntos que Baz. Además, Philipp rara vez se cae, mientras que el francés ha necesitado piezas de recambio por más de 300.000 euros este año.



"Me he ganado el puesto", dice Öttl con confianza.