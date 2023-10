Philipp Öttl (Ducati) : "J'ai mérité cette place".

Neuvième, dixième et dixième à Magny-Cours, sixième, huitième et septième à Aragon, onzième, dixième et neuvième à Portimao : Philipp Öttl réalise de belles performances dans le dernier tiers de la saison. Et pour clore le championnat du monde de cette année, il y a encore Jerez fin octobre, où le Bavarois a remporté son seul Grand Prix en 2018 dans la catégorie Moto3.

Particulièrement important : Öttl a non seulement réussi à se classer huit fois dans le top 10 en neuf courses, mais il a également battu à plusieurs reprises ses puissants collègues Ducati Danilo Petrucci et Axel Bassani.



Au Portugal, Öttl est resté devant Petrucci dans deux courses sur trois, et il a laissé Bassani derrière lui à trois reprises. Et ce, même si sa Panigale V4R n'est pas tout à fait au niveau technique des machines des deux Italiens.

"Dans l'ensemble, je suis satisfait de mon week-end à Portimao, même si j'attendais un peu plus du résultat", a déclaré Philipp. "Mon tour de qualification n'était pas parfait. Comme tout était très serré, j'aurais pu obtenir une meilleure place sur la grille de départ. Malheureusement, je n'ai pas réussi mes départs ce week-end, ce qui a rendu ma tâche plus difficile. Dans la deuxième course principale, j'étais juste derrière la sortie de route de Rea, j'ai dû l'éviter, puis je suis revenu à la charge et j'ai pu dépasser quelques personnes. Je crois que j'ai envoyé le bon signal aux bonnes personnes".

Öttl n'a pas seulement attiré l'attention par ses classements, seulement 12,2 secondes de retard sur le vainqueur Alvaro Bautista (Aruba Ducati) méritent également d'être mentionnées. "Je n'ai été aussi proche de la tête qu'en Australie et à Magny-Cours", a déclaré le pilote Go-Eleven à SPEEDWEEK.com. "Tout le monde est si près les uns des autres, ce n'est pas si facile. En qualifications, je devrais être un peu plus conséquent, il y aurait certainement eu mieux à faire ce week-end".

Dès la mi-juillet, il est apparu à Öttl qu'il devrait céder sa place au sein du team Go Eleven Ducati pour 2024 à l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone. Depuis, il se tourne vers d'autres possibilités.

Actuellement, il a deux options prometteuses pour l'année prochaine. La première se trouve au sein du team Motocorsa Ducati, où l'on cherche un successeur à Axel Bassani, qui part pour le team d'usine Kawasaki. La seconde se trouve chez Yamaha. Si Philipp signait un contrat avec Yamaha Motor Europe pour succéder à Lorenzo Baldassarri, le patron de Road Racing Andrea Dosoli pourrait le placer dans le team GMT94 ou Motoxracing. Ces deux équipes satellites ont un matériel presque identique à celui de l'équipe d'usine Pata et de GRT.

Dans le team Motocorsa, Öttl pourrait continuer à piloter une Ducati qu'il connaît parfaitement après deux ans. Le chef d'équipe Lorenzo Mauri a toutefois présenté une idée particulière vendredi dernier au Portugal : il veut faire rouler Öttl et Loris Baz, également pressenti, lors du test qui aura lieu juste après le week-end de Jerez, et ne prendre de décision qu'ensuite.



"Le test ne sera pas un stress pour les deux pilotes, ce n'est pas le temps au tour qui m'importe", a assuré l'Italien. "Je veux voir comment ils travaillent et comment ils s'intègrent à l'équipe. Ce n'est pas un shoot-out".

Chacun peut imaginer que cette annonce ne suscite guère de compréhension de la part des pilotes. Car une chose est sûre : Un seul des deux obtiendra le poste. Nous serons alors début novembre et bon nombre des options actuelles n'existeront plus. Reste à voir si les deux pilotes prendront ce risque et tiendront bon pendant les quatre prochaines semaines.

Ce qui parle en faveur d'Öttl : il a trois ans de moins et a marqué presque deux fois plus de points que Baz cette saison. De plus, Philipp ne se crashe que rarement, alors que le Français a déjà eu besoin cette année de pièces de carrossage pour plus de 300.000 euros.



"Je mérite cette place", déclare Öttl avec assurance.