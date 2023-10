Philipp Öttl (Ducati): "Meritava questo posto".

Sul circuito di montagna e di valle di Portimao, Philipp Öttl è entrato nella top 10 per l'ottava volta nelle ultime nove gare. Il bavarese sa che questa è la migliore raccomandazione per un buon posto in squadra nel Campionato Mondiale Superbike 2024.

Nono, decimo e decimo a Magny-Cours, sesto, ottavo e settimo ad Aragon e undicesimo, decimo e nono a Portimao: Philipp Öttl ha ottenuto ottime prestazioni nell'ultimo terzo della stagione. E per concludere il Campionato del Mondo di quest'anno arriva Jerez a fine ottobre, dove il bavarese ha vinto il suo unico Gran Premio nella classe Moto3 nel 2018.

Particolarmente importante: Öttl non solo è entrato nella top 10 otto volte in nove gare, ma ha anche sconfitto ripetutamente i forti colleghi della Ducati Danilo Petrucci e Axel Bassani.



In Portogallo, Öttl è rimasto davanti a Petrucci in due gare su tre, lasciando Bassani alle sue spalle per tre volte. E questo, nonostante la sua Panigale V4R non sia allo stesso livello tecnico delle moto dei due italiani.

"Nel complesso, sono soddisfatto del weekend di Portimao, anche se mi aspettavo qualcosa di più dal risultato", ha dichiarato Philipp. "Il mio giro di qualifica non è stato perfetto. Poiché tutto era molto vicino, avrei potuto ottenere una posizione migliore in griglia. Purtroppo, le mie partenze non sono andate bene questo fine settimana, il che ha reso il mio compito più difficile. Nella seconda gara principale mi sono trovato proprio dietro a Rea, ho dovuto fare un'azione evasiva, ma poi sono tornato in testa e sono riuscito a fare alcuni sorpassi. Penso di aver fatto il segno giusto per le persone giuste".

Öttl non solo ha fatto parlare di sé con il piazzamento, ma anche con un ritardo di soli 12,2 secondi dal vincitore Alvaro Bautista (Aruba Ducati). "Sono stato così vicino alla vetta solo in Australia e a Magny-Cours", ha dichiarato il pilota Go-Eleven a SPEEDWEEK.com. "Tutti sono così vicini, non è così facile. Avrei dovuto essere un po' più costante nelle qualifiche, avrei sicuramente ottenuto di più in questo fine settimana".

Già a metà luglio è apparso chiaro a Öttl che avrebbe dovuto cedere il suo posto nel team Go Eleven Ducati per il 2024 all'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone. Da allora ha cercato altre opzioni.

Attualmente ha due opzioni promettenti per il prossimo anno. La prima è il Team Motocorsa Ducati, che sta cercando il successore di Axel Bassani, che passerà al team Kawasaki. La seconda è con la Yamaha. Se Philipp firmasse un contratto con Yamaha Motor Europe come successore di Lorenzo Baldassarri, il boss di Road Racing Andrea Dosoli potrebbe inserirlo nel Team GMT94 o in Motoxracing. Questi due team satellite hanno materiale quasi identico a quello del Pata factory team e del GRT.

Nel Team Motocorsa Öttl potrebbe continuare a guidare una Ducati, che conosce molto bene dopo due anni. Il boss del team Lorenzo Mauri, tuttavia, ha presentato un'idea particolare venerdì scorso in Portogallo: vuole che Öttl e l'altro pilota eleggibile Loris Baz partecipino al test direttamente dopo il weekend di Jerez e che si decida solo in seguito.



"Il test non sarà stressante per i due piloti, non mi interessa il tempo sul giro", ha assicurato l'italiano. "Voglio vedere come lavorano e come si adattano alla squadra. Non è una gara di tiro".

È lecito pensare che questo annuncio non sarà accolto con grande comprensione dai piloti. Perché una cosa è certa: Solo uno dei due otterrà il posto. Poi sarà l'inizio di novembre e molte delle opzioni di oggi non esisteranno più. Resta da vedere se entrambi i piloti correranno questo rischio e resisteranno per le prossime quattro settimane.

Il punto a favore di Öttl: è più giovane di tre anni e in questa stagione ha ottenuto quasi il doppio dei punti di Baz. Inoltre, Philipp cade raramente, mentre il francese ha avuto bisogno di pezzi di ricambio per oltre 300.000 euro quest'anno.



"Mi sono guadagnato il posto", dice Öttl fiducioso.