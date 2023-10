Philipp Öttl (Ducati): "Merecia este lugar".

No circuito de montanha e vale em Portimão, Philipp Öttl entrou no top 10 pela oitava vez nas últimas nove corridas. O bávaro sabe que esta é a melhor recomendação para um bom lugar na equipa no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Nono, décimo e décimo em Magny-Cours, sexto, oitavo e sétimo em Aragão e décimo primeiro, décimo e nono em Portimão: Philipp Öttl mostra fortes desempenhos no último terço da época. E para terminar o Campeonato do Mundo deste ano vem Jerez no final de outubro, onde o bávaro venceu o seu único Grande Prémio na classe Moto3 em 2018.

Particularmente importante: Öttl não só chegou ao top 10 oito vezes em nove corridas, mas também derrotou repetidamente os fortes colegas da Ducati Danilo Petrucci e Axel Bassani.



Em Portugal, Öttl ficou à frente de Petrucci em duas das três corridas, deixando Bassani para trás três vezes. E isto, apesar de a sua Panigale V4R não estar ao mesmo nível técnico que as máquinas dos dois italianos.

"No geral, estou satisfeito com o fim de semana em Portimão, embora esperasse um pouco mais do resultado", disse Philipp. "A minha volta de qualificação não foi perfeita. Como tudo estava muito próximo, poderia ter conseguido uma melhor posição na grelha. Infelizmente, as minhas partidas não correram tão bem este fim de semana, o que tornou a minha tarefa mais difícil. Na segunda corrida principal, estava mesmo atrás da saída do Rea, tive de tomar medidas evasivas, depois voltei à frente e consegui ultrapassar alguns. Acho que fiz a marca certa para as pessoas certas".

Öttl não só fez com que as pessoas se sentassem e prestassem atenção com as colocações, apenas 12,2 segundos atrás do vencedor Alvaro Bautista (Aruba Ducati) também vale a pena mencionar. "Só estive tão perto do topo na Austrália e em Magny-Cours," disse o piloto da Go-Eleven ao SPEEDWEEK.com. "Toda a gente está tão perto, não é assim tão fácil. Teria de ser um pouco mais consistente na qualificação, teria sido definitivamente mais difícil este fim de semana."

Já em meados de julho, ficou claro para Öttl que teria de ceder o seu lugar na equipa Go Eleven Ducati para 2024 ao antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone. Desde então, tem andado à procura de outras opções.

Atualmente, tem duas opções promissoras para o próximo ano. A primeira é na Team Motocorsa Ducati, onde procuram um sucessor para Axel Bassani, que se vai mudar para a equipa de fábrica da Kawasaki. A segunda é com a Yamaha. Se Philipp assinar um contrato com a Yamaha Motor Europe como sucessor de Lorenzo Baldassarri, o chefe da Road Racing, Andrea Dosoli, poderá colocá-lo na Team GMT94 ou na Motoxracing. Estas duas equipas satélite têm material quase idêntico ao da equipa de fábrica da Pata e da GRT.

Na Team Motocorsa Öttl poderia continuar a pilotar uma Ducati, que ele conhece muito bem após dois anos. O chefe de equipa Lorenzo Mauri, no entanto, apresentou uma ideia especial na passada sexta-feira em Portugal: quer deixar Öttl e o também elegível Loris Baz correrem no teste imediatamente após o fim de semana de Jerez e só depois decidir.



"O teste não será stressante para os dois pilotos, não me interessa o tempo por volta", garantiu o italiano. "Quero ver como eles trabalham e se adaptam à equipa. Não é um tiroteio".

É de adivinhar que este anúncio não terá a compreensão dos pilotos. Porque uma coisa é certa: Apenas um dos dois ficará com o lugar. Depois, será o início de novembro e muitas das opções actuais deixarão de existir. Resta saber se ambos os pilotos vão correr este risco e aguentar as próximas quatro semanas.

O que fala a favor de Öttl: Ele é três anos mais novo e marcou quase o dobro de pontos que Baz nesta temporada. Além disso, Philipp raramente se despista, enquanto o francês precisou de peças de substituição por mais de 300.000 euros este ano.



"Ganhei o lugar", diz Öttl com confiança.