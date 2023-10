La esperanza de Toprak: BMW más rápido que Yamaha

Con una moto más rápida, Toprak Razgatlioglu habría ganado las dos carreras del pasado domingo en Portimao, ya que sólo fue alcanzado por Álvaro Bautista con la Ducati Panigale V4R en los últimos centímetros antes de la línea de meta.

Después vimos a Toprak frustrado como pocas veces en su carrera. Había luchado como un león contra Bautista, adelantándole en cada oportunidad. Pero el español tampoco se lo puso fácil, confiando en la larga recta, pero contraatacando con regularidad. En definitiva, fue el duelo más impresionante y espectacular de esta temporada.

Bautista trazó mucho mejor que Razgatlioglu la larga y rapidísima última curva a derechas antes de la recta de salida y meta, de casi un kilómetro de longitud. Este hecho, unido a la mejor aceleración de la Ducati y a la ligereza de Bautista sobre ella, hizo que Toprak no tuviera ninguna oportunidad. En la carrera sprint, se quedó a 0,142 segundos de la victoria en la línea de meta, y a 0,126 segundos en la segunda carrera principal.

"Nos falta potencia y aceleración con la rueda trasera girando", sostuvo el turco. "Todo el mundo sabe que la Ducati es la mejor moto. Yo conduzco una Yamaha y estamos luchando con la mejor moto. Estoy muy enfadado. Sentí que había dado el 200 por cien en las últimas cuatro vueltas de la segunda carrera, fue increíble. La rueda delantera no paraba de bloquearse y el neumático trasero se degradaba, pero Bautista empujaba sin parar. Me dije a mí mismo que el primer puesto era mío, no el segundo. Por eso seguí adelantándole y atacando. Sabía que sería muy fuerte en la última curva, en la recta y en la primera curva. Tenía que mantenerme delante de él para conservar la ventaja. Intenté tomármelo con calma en la última vuelta para tener una pequeña ventaja en la última curva. Pero mi plan no funcionó".

"Álvaro no es un piloto lento, también es fuerte", señaló Razgatlioglu. "Y sabía que podía adelantarme fácilmente a la salida de la última curva. Ha visto que me deslizaba y ha esperado a la última curva. Si me hubiera adelantado antes, mi contraataque habría llegado enseguida. Los dos hicimos planes, pero en la última curva me fue imposible pararle. Estaba muy enfadado porque estaba luchando con él. Nadie más podía luchar con él. Y luego perdí la victoria en la salida de la última curva. Tuve que darlo todo en todas las curvas para atacarle... y ahí me pasó".

Razgatlioglu ha firmado un contrato con BMW para 2024 y 2025. ¿Cree que tiene más posibilidades con la M1000RR?



"La BMW parece ser más rápida en línea recta, así que tengo más posibilidades", dijo el Campeón del Mundo de 2021 a SPEEDWEEK.com. "Pero eso sólo funcionará si conduzco mejor la moto y puedo adaptarme enseguida. Entonces creo que tengo más posibilidades en muchos circuitos".

Mientras exista una regla de equilibrio, las discusiones al respecto no se apagarán. ¿Ve el 39 veces ganador de carreras una manera de conseguir más equilibrio, como incluir un peso mínimo para piloto más máquina? "Aunque llegue esta regla, las motos nunca serán iguales", sabe Razgatlioglu. "Sea como sea, el año que viene tendré una moto rápida".