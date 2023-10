L'espoir de Toprak : la BMW plus rapide que la Yamaha

Avec une moto plus rapide, Toprak Razgatlioglu aurait gagné les deux courses de dimanche dernier à Portimao, car il n'a été pris de vitesse qu'à quelques centimètres de la ligne d'arrivée par Alvaro Bautista sur la Ducati Panigale V4R.

Par la suite, nous avons vu Toprak frustré comme rarement dans sa carrière. Il s'était battu comme un lion contre Bautista, le dépassant à chaque fois que l'occasion se présentait. Mais l'Espagnol n'a pas non plus cédé à la facilité en se fiant à la longue ligne droite, il a régulièrement contre-attaqué. Au final, ce fut le duel le plus époustouflant et le plus spectaculaire de la saison.

Bautista a nettement mieux négocié que Razgatlioglu le dernier virage à droite, long et très rapide, avant la ligne droite de départ-arrivée, longue de presque un kilomètre. Ce fait, associé à la meilleure accélération de la Ducati et au poids plume de Bautista dessus, a fait que Toprak n'avait aucune chance. Il lui a manqué 0,142 seconde sur la ligne d'arrivée de la course sprint et 0,126 seconde dans la deuxième course principale.

"Nous manquons de puissance et d'accélération avec une roue arrière qui patine", a déclaré le Turc. "Tout le monde sait que la Ducati est la meilleure moto. Je conduis une Yamaha et nous nous battons avec la meilleure moto. Je suis tellement en colère. Sentimentalement, j'ai donné 200 pour cent dans les quatre derniers tours de la deuxième course, c'était incroyable. La roue avant se bloquait constamment et le pneu arrière se dégradait - mais Bautista mettait une pression constante. Je me suis dit que la première place était à moi, pas la deuxième. C'est pourquoi je n'ai cessé de le dépasser et d'attaquer. Je savais qu'il serait très fort dans le dernier virage, dans la ligne droite et dans le premier virage. Je devais rester devant lui pour prendre le dessus. J'ai essayé d'aborder le dernier tour plus calmement afin d'avoir un peu d'avance dans le dernier virage. Mais mon plan n'a pas fonctionné".

"Alvaro n'est pas un pilote lent, il est aussi fort", a souligné Razgatlioglu. "Et il savait qu'il pouvait me dépasser facilement à la sortie du dernier virage. Il a vu que je glissais, alors il a attendu le dernier virage. S'il m'avait dépassé avant, ma contre-attaque aurait été immédiate. Nous avons tous les deux échafaudé des plans, mais dans le dernier virage, il m'était impossible de l'arrêter. J'étais tellement en colère de me battre avec lui. Personne d'autre ne pouvait se battre avec lui. Et puis j'ai perdu la victoire à la sortie du dernier virage. J'ai dû tout donner dans tous les virages pour l'attaquer - et il m'a simplement dépassé à cet endroit".

Razgatlioglu a signé un contrat avec BMW pour 2024 et 2025. Estime-t-il avoir de meilleures chances sur la M1000RR ?



"La BMW semble être plus rapide en ligne droite, j'ai donc de meilleures chances", a déclaré le champion du monde 2021 à SPEEDWEEK.com. "Mais cela ne sera possible que si je conduis mieux la moto et que je peux m'adapter tout de suite. Alors je pense que j'aurai de meilleures chances sur de nombreux circuits".

Tant qu'il y aura une règle d'équilibre, les discussions à ce sujet ne s'éteindront pas. Le vainqueur de 39 courses voit-il un moyen d'obtenir un meilleur équilibre, par exemple en incluant un poids minimum pour le pilote plus la machine ? "Même si cette règle devait voir le jour, les motos ne seront jamais égales", sait Razgatlioglu. "Quoi qu'il en soit, l'année prochaine, j'aurai une moto rapide".