La speranza di Toprak: BMW più veloce della Yamaha

Con una moto più veloce, Toprak Razgatlioglu avrebbe vinto entrambe le gare a Portimao domenica scorsa, ma è stato raggiunto da Alvaro Bautista sulla Ducati Panigale V4R solo negli ultimi centimetri prima del traguardo.

In seguito abbiamo visto Toprak frustrato come raramente nella sua carriera. Ha lottato come un leone contro Bautista, superandolo a ogni occasione. Ma anche lo spagnolo non ha reso le cose facili a se stesso, affidandosi al lungo rettilineo, ma contrattaccando regolarmente. Nel complesso, è stato il duello più mozzafiato e spettacolare di questa stagione.

Bautista ha percorso la lunga e velocissima ultima curva a destra prima del rettilineo di partenza, lungo quasi un chilometro, molto meglio di Razgatlioglu. Questo fatto, unito alla migliore accelerazione della Ducati e al peso ridotto di Bautista, ha fatto sì che Toprak non avesse alcuna possibilità. Nella gara sprint gli sono mancati 0,142 secondi al traguardo e 0,126 secondi nella seconda gara principale.

"Con la ruota posteriore che girava ci mancavano potenza e accelerazione", ha dichiarato il turco. "Tutti sanno che la Ducati è la moto migliore. Io guido una Yamaha e stiamo lottando con la moto migliore. Sono molto arrabbiato. Ho dato il 200% negli ultimi quattro giri della seconda gara, è stato incredibile. La ruota anteriore continuava a bloccarsi e la gomma posteriore si stava degradando, ma Bautista spingeva senza sosta. Mi sono detto che il primo posto è mio, non il secondo. Per questo ho continuato a sorpassarlo e ad attaccare. Sapevo che sarebbe stato molto forte all'ultima curva, sul rettilineo e alla prima curva. Dovevo stargli davanti per mantenere il vantaggio. Ho cercato di non avere problemi nell'ultimo giro per avere un piccolo vantaggio nell'ultima curva. Ma il mio piano non ha funzionato".

"Alvaro non è un pilota lento, è anche forte", ha sottolineato Razgatlioglu. "E sapeva di potermi superare facilmente all'uscita dell'ultima curva. Ha visto che stavo scivolando e ha aspettato l'ultima curva. Se mi avesse superato prima, il mio contrattacco sarebbe arrivato subito. Abbiamo fatto entrambi dei piani, ma all'ultima curva era impossibile per me fermarlo. Ero così arrabbiato perché stavo combattendo con lui. Nessun altro poteva combattere con lui. E poi ho perso la vittoria all'uscita dell'ultima curva. Ho dovuto dare il massimo in tutte le curve per attaccarlo e lui mi ha superato".

Razgatlioglu ha firmato un contratto con BMW per il 2024 e il 2025. Pensa di avere maggiori possibilità con la M1000RR?



"La BMW sembra essere più veloce in rettilineo, quindi ho più possibilità", ha detto il campione del mondo 2021 a SPEEDWEEK.com. "Ma questo funzionerà solo se guiderò meglio la moto e riuscirò ad adattarmi subito. Allora penso di avere maggiori possibilità su molte piste".

Finché esisterà la regola del bilanciamento, le discussioni in merito non si placheranno. Il 39 volte vincitore di gare vede un modo per ottenere un maggiore equilibrio, ad esempio includendo un peso minimo per pilota e moto? "Anche se questa regola dovesse arrivare, le moto non saranno mai uguali", sa Razgatlioglu. "In ogni caso, l'anno prossimo avrò una moto veloce".