A esperança de Toprak: BMW mais rápida do que a Yamaha

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) teve de conceder a derrota a Alvaro Bautista duas vezes na linha de meta do Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão porque foi mais rápido do que o espanhol da Ducati.

Com uma mota mais rápida, Toprak Razgatlioglu teria vencido as duas corridas em Portimão no passado domingo, pois só foi apanhado por Alvaro Bautista na Ducati Panigale V4R nos últimos centímetros antes da meta.

Depois disso, vimos Toprak frustrado como poucas vezes na sua carreira. Ele lutou como um leão contra Bautista, ultrapassando-o em todas as oportunidades. Mas o espanhol também não facilitou as coisas para si mesmo, confiando na longa reta, mas contra-atacando regularmente. Em suma, foi o duelo mais espetacular e de cortar a respiração desta época.

Bautista percorreu a longa e muito rápida última curva à direita antes da reta da meta com quase um quilómetro de comprimento muito melhor do que Razgatlioglu. Este facto, juntamente com a melhor aceleração da Ducati e o peso leve de Bautista, significava que Toprak não tinha qualquer hipótese. Na corrida de sprint, ficou a 0,142 segundos da vitória na linha de chegada e a 0,126 segundos na segunda corrida principal.

"Faltou-nos potência e aceleração com a roda traseira a rodar", disse o turco. "Toda a gente sabe que a Ducati é a melhor moto. Eu ando com uma Yamaha e estamos a lutar com a melhor moto. Estou muito zangado. Senti que dei 200 por cento nas últimas quatro voltas da segunda corrida, foi inacreditável. A roda da frente estava sempre a bloquear e o pneu de trás estava a degradar-se - mas o Bautista estava a puxar sem parar. Disse a mim próprio que o primeiro lugar é meu, não o segundo. Foi por isso que continuei a ultrapassá-lo e a atacar. Sabia que ele ia estar muito forte na última curva, na reta e na primeira curva. Tinha de me manter à frente dele para manter a vantagem. Tentei ir com calma na última volta para ter uma pequena vantagem na última curva. Mas o meu plano não resultou."

"O Álvaro não é um piloto lento, é também forte", salientou Razgatlioglu. "E ele sabia que me podia ultrapassar facilmente à saída da última curva. Ele viu que eu estava a deslizar, por isso esperou pela última curva. Se ele me tivesse ultrapassado antes, o meu contra-ataque teria sido imediato. Ambos fizemos planos, mas na última curva foi-me impossível pará-lo. Estava muito zangado porque estava a lutar com ele. Mais ninguém conseguia lutar com ele. E depois perdi a vitória na saída da última curva. Tive de dar tudo em todas as curvas para o atacar - e ele passou-me logo ali."

Razgatlioglu assinou um contrato com a BMW para 2024 e 2025. Ele acha que tem mais hipóteses com a M1000RR?



"A BMW parece ser mais rápida em linha reta, por isso tenho mais hipóteses", disse o Campeão do Mundo de 2021 ao SPEEDWEEK.com. "Mas isso só vai funcionar se eu pilotar melhor a moto e conseguir me adaptar logo de cara. Então acho que tenho mais hipóteses em muitas pistas."

Enquanto houver uma regra de equilíbrio, as discussões sobre o assunto não vão parar. Será que o 39 vezes vencedor de corridas vê uma forma de obter mais equilíbrio, como a inclusão de um peso mínimo para o piloto mais a máquina? "Mesmo que essa regra venha a existir, as motos nunca serão iguais", Razgatlioglu sabe. "De qualquer forma, no próximo ano terei uma mota rápida."