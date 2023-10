Michael Rinaldi subraya: "No quiero un millón".

A mediados de julio, Michael Rinaldi se enteró por su propietario, Aruba, así como por Ducati, de que perdería su puesto en el equipo oficial después de esta temporada en favor del Campeón del Mundo de Supersport Nicolo Bulega. Desde entonces, la dirección del italiano ha estado discutiendo opciones para 2024.

Durante mucho tiempo, Rinaldi ha estado esperando una plaza en el equipo oficial HRC-SBK, que podría quedar libre cuando la estrella de MotoGP Marc Márquez pase del Repsol Honda al Gresini Ducati, porque entonces el piloto de Superbike Iker Lecuona será transferido a la categoría reina. Pero si espera más, sus otras opciones se desvanecerán en el aire.

El pasado fin de semana en Portimao hubo nuevas conversaciones entre el mánager de Rinaldi y el jefe de Aruba, Stefano Cecconi, que siempre ha asegurado que seguirá apoyando a Michael si se queda en la familia Ducati.

El jefe del equipo, Manuel Puccetti, que quiere pasarse a las motos Ducati para 2024 tras muchos años con Kawasaki, espera ahora el compromiso definitivo de Rinaldi. Actualmente se está reuniendo el equipo técnico, tras lo cual nada debería impedir la firma del contrato. El piloto de 27 años es el candidato preferido de Puccetti, siendo Fabio Di Giannantonio el siguiente en la lista si pierde su asiento de MotoGP en Gresini en favor de Marc Márquez.

Encantador para ambas partes: Con Rinaldi, Puccetti tendría un piloto que tiene las mejores conexiones con la fábrica de Bolonia y también con el equipo oficial. Y el pentacampeón podría seguir pilotando la moto más rápida de la categoría, que conoce a la perfección después de cinco años.

"Sabemos lo fuerte que es el paquete Ducati", dijo el piloto de Rimini a SPEEDWEEK.com. "Cuando me subo a una Ducati en otro equipo, sé lo que podemos hacer. Sabemos que en las últimas temporadas los tres primeros -Johnny, Toprak y Álvaro- marcaron la diferencia porque son pilotos difíciles de batir. Quiero unirme al trío de titanes y estoy deseando tener un sitio para batirles de nuevo el año que viene".

"Quiero una buena oportunidad, pero también una buena oferta", subrayó Rinaldi. "He llegado a un punto en mi carrera en el que no corro sólo por diversión o por dinero. Necesito un buen ambiente, resultados y el apoyo del fabricante, pues ya no tengo 19 años. Me gustaría tener un proyecto de dos años y no sólo un cambio porque necesito un asiento. Para mí es muy extraño que con nueve podios este año y una victoria me ofrezcan una moto pero no un sueldo. Soy el único en las dos últimas temporadas que ha podido batir a los tres primeros. Un mecánico recibe un sueldo, pero ¿se supone que yo no? No quiero un millón como ganan algunos pilotos. Tampoco pido una locura. Pero con 27 años y mis resultados, merezco algo que respete mi potencial".



Depende de Puccetti reunir un paquete atractivo para Rinaldi: en cuanto a maquinaria, personal y también económicamente.