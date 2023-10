Michael Rinaldi souligne : "Je ne veux pas d'un million".

Mi-juillet, Michael Rinaldi a appris de la part du propriétaire Aruba ainsi que de Ducati qu'il perdrait sa place dans l'équipe d'usine après cette saison au profit du champion du monde Supersport Nicolo Bulega. Depuis, le management de l'Italien étudie les possibilités pour 2024.

Rinaldi a longtemps espéré une place dans l'équipe d'usine HRC-SBK, qui pourrait être libérée par le passage de la star du MotoGP Marc Marquez de Repsol Honda à Gresini Ducati, car le pilote de Superbike Iker Lecuona serait alors transféré dans la catégorie reine. Mais s'il attend encore, ses autres options s'évanouiront.

Le week-end dernier, de nouvelles discussions ont eu lieu à Portimao entre le manager de Rinaldi et le patron d'Aruba, Stefano Cecconi, qui a toujours assuré qu'il continuerait à soutenir Michael s'il restait dans la famille Ducati.

Le chef d'équipe Manuel Puccetti, qui souhaite passer aux motos Ducati pour 2024 après de nombreuses années passées avec Kawasaki, attend maintenant l'accord définitif de Rinaldi. L'équipe technique est actuellement en train d'être constituée et plus rien ne devrait s'opposer à la signature du contrat. Le pilote de 27 ans est le candidat préféré de Puccetti, le suivant serait Fabio Di Giannantonio si ce dernier devait perdre sa place en MotoGP chez Gresini au profit de Marc Marquez.

Charmant pour les deux parties : Avec Rinaldi, Puccetti aurait un pilote qui dispose des meilleures relations avec l'usine de Bologne et l'équipe d'usine. Et le quintuple vainqueur de la course pourrait continuer à piloter la moto la plus rapide du plateau, qu'il connaît par cœur après cinq ans.

"Nous savons à quel point le package de Ducati est fort", a raconté l'homme de Rimini à SPEEDWEEK.com. "Quand je conduis une Ducati dans une autre équipe, je sais de quoi nous sommes capables. Nous savons que ces dernières saisons, les trois premiers - Johnny, Toprak et Alvaro - ont fait la différence car ce sont des pilotes difficiles à battre. Je veux rejoindre le trio de titans et j'ai hâte d'avoir une place pour les battre à nouveau l'année prochaine".

"Je veux une bonne chance, mais aussi une bonne offre", souligne Rinaldi. "Je suis arrivé à un moment de ma carrière où je ne roule plus seulement pour le plaisir ou pour l'argent. J'ai besoin d'un bon environnement, de résultats et du soutien du constructeur, car je n'ai plus 19 ans. J'aimerais avoir un projet sur deux ans et pas seulement un changement parce que j'ai besoin d'un siège. Pour moi, c'est très étrange qu'avec neuf podiums cette année et une victoire, on me propose une moto, mais pas de salaire. Je suis le seul à avoir battu le top 3 ces deux dernières saisons. Un mécanicien reçoit un salaire, mais je ne devrais pas en recevoir un ? Je ne demande pas un million, comme certains pilotes le font. Je ne demande rien de fou non plus. Mais à 27 ans et avec mes résultats, je mérite quelque chose qui respecte mon potentiel".



C'est à Puccetti de mettre en place un package attractif pour Rinaldi : sur le plan des machines, du personnel et aussi sur le plan financier.