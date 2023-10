Michael Rinaldi sottolinea: "Non voglio un milione".

Se entro la fine di questa settimana non ci sarà una decisione in merito a Marc Marquez, l'argomento Honda è chiuso per Michael Rinaldi nel Campionato Mondiale Superbike 2024. Allora prenderà sicuramente un'altra strada.

A metà luglio, Michael Rinaldi ha appreso dal proprietario Aruba e dalla Ducati che dopo questa stagione avrebbe perso il suo posto nella squadra ufficiale a favore del campione del mondo Supersport Nicolo Bulega. Da allora, il management italiano sta discutendo le opzioni per il 2024.

Da tempo Rinaldi spera in un posto nel team HRC-SBK, che potrebbe liberarsi quando la stella della MotoGP Marc Marquez passerà da Repsol Honda a Gresini Ducati, perché il pilota Superbike Iker Lecuona sarà trasferito nella classe regina. Ma se aspetta ancora, le altre opzioni svaniranno nel nulla.

Lo scorso fine settimana a Portimao ci sono stati ulteriori colloqui tra il manager di Rinaldi e il boss di Aruba Stefano Cecconi, che ha sempre assicurato che continuerà a sostenere Michael se rimarrà nella famiglia Ducati.

Il boss del team Manuel Puccetti, che vuole passare alla Ducati per il 2024 dopo molti anni con la Kawasaki, è ora in attesa dell'impegno definitivo di Rinaldi. La squadra tecnica è attualmente in fase di costituzione, dopodiché nulla dovrebbe ostacolare la firma del contratto. Il 27enne è il candidato preferito da Puccetti, mentre Fabio Di Giannantonio è il prossimo candidato se dovesse perdere il posto in MotoGP a favore di Marc Marquez.

Un vantaggio per entrambe le parti: Con Rinaldi, Puccetti avrebbe un pilota che ha i migliori legami con la fabbrica di Bologna e anche con il team ufficiale. E il cinque volte vincitore di una gara potrebbe continuare a guidare la moto più veloce del settore, che conosce bene dopo cinque anni.

"Sappiamo quanto sia forte il pacchetto Ducati", ha dichiarato il riminese a SPEEDWEEK.com. "Quando ho guidato una Ducati in un'altra squadra, so cosa possiamo fare. Sappiamo che nelle ultime stagioni i primi tre - Johnny, Toprak e Alvaro - hanno fatto la differenza perché sono piloti difficili da battere. Voglio unirmi a questo trio di titani e non vedo l'ora di avere un posto per batterli di nuovo l'anno prossimo".

"Voglio una buona occasione ma anche una buona offerta", ha sottolineato Rinaldi. "Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui non corro solo per divertimento o per soldi. Ho bisogno di un buon ambiente, di risultati e del supporto del costruttore, visto che non ho più 19 anni. Vorrei avere un progetto di due anni e non cambiare solo perché ho bisogno di un posto. Per me è molto strano che con nove podi quest'anno e una vittoria mi venga offerta una moto ma non uno stipendio. Nelle ultime due stagioni sono stato l'unico a battere i primi tre. Un meccanico riceve uno stipendio, ma io non dovrei riceverlo? Non voglio un milione come alcuni piloti. Non chiedo nemmeno qualcosa di folle. Ma con 27 anni e i miei risultati, mi merito qualcosa che rispetti il mio potenziale".



Spetta a Puccetti mettere insieme un pacchetto interessante per Rinaldi: in termini di macchinari, personale e anche dal punto di vista finanziario.