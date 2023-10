Michael Rinaldi sublinha: "Não quero um milhão".

Se não houver uma decisão sobre Marc Marquez até ao final desta semana, o tema Honda está encerrado para Michael Rinaldi no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. Então, ele certamente seguirá um caminho diferente.

Em meados de julho, Michael Rinaldi soube pelo proprietário Aruba e pela Ducati que iria perder o seu lugar na equipa de fábrica após esta época para o Campeão do Mundo de Supersport Nicolo Bulega. Desde então, a direção do italiano tem vindo a discutir opções para 2024.

Há muito tempo que Rinaldi espera por um lugar na equipa de fábrica HRC-SBK, que poderá ficar livre quando a estrela de MotoGP Marc Marquez se mudar da Repsol Honda para a Gresini Ducati, porque o piloto de Superbike Iker Lecuona será então transferido para a categoria rainha. Mas se ele esperar mais tempo, as suas outras opções vão desaparecer no ar.

No passado fim de semana, em Portimão, houve novas conversações entre o empresário de Rinaldi e o patrão da Aruba, Stefano Cecconi, que sempre garantiu que continuará a apoiar Michael se este permanecer na família Ducati.

O chefe de equipa Manuel Puccetti, que quer mudar para as motos Ducati em 2024 depois de muitos anos com a Kawasaki, está agora à espera do compromisso final de Rinaldi. A equipa técnica está atualmente a ser reunida, após o que nada deverá impedir a assinatura do contrato. O jovem de 27 anos é o candidato preferido de Puccetti, com Fabio Di Giannantonio a ser o próximo na fila se perder o seu lugar no MotoGP na Gresini para Marc Marquez.

Encantador para ambas as partes: Com Rinaldi, Puccetti teria um piloto que tem as melhores ligações à fábrica em Bolonha e também à equipa de fábrica. E o cinco vezes vencedor da corrida poderia continuar a pilotar a mota mais rápida da categoria, que conhece bem ao fim de cinco anos.

"Sabemos o quão forte é o pacote da Ducati", disse o homem de Rimini à SPEEDWEEK.com. "Quando ando com uma Ducati noutra equipa, sei o que podemos fazer. Sabemos que nas últimas épocas os 3 primeiros - Johnny, Toprak e Alvaro - fizeram a diferença porque são pilotos difíceis de bater. Quero juntar-me ao trio de titãs e estou ansioso por ter um lugar para os vencer novamente no próximo ano."

"Quero uma boa oportunidade, mas também quero uma boa oferta", sublinhou Rinaldi. "Cheguei a um ponto da minha carreira em que não estou a correr apenas por diversão ou dinheiro. Preciso de um bom ambiente, resultados e apoio do construtor, pois já não tenho 19 anos. Gostaria de ter um projeto para dois anos e não apenas uma mudança porque preciso de um lugar. Para mim é muito estranho que, com nove pódios este ano e uma vitória, me seja oferecida uma mota mas não um salário. Sou o único nas últimas duas épocas que conseguiu bater o top-3. Um mecânico recebe um salário, mas eu não tenho direito a um? Não quero um milhão como alguns pilotos ganham. Também não estou a pedir nada de louco. Mas com 27 anos e os meus resultados, mereço algo que respeite o meu potencial".



Cabe a Puccetti criar um pacote atrativo para Rinaldi: em termos de maquinaria, pessoal e também financeiramente.