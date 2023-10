Domination de Bologne : 19e titre Superbike pour Ducati

Grâce aux trois victoires d'Álvaro Bautista à Portimão, Ducati est en tête du classement des marques. Avec un total de 24 victoires, deux deuxièmes places et une troisième, le pilote de 38 ans s'est taillé la part du lion pour remporter le classement des marques du championnat du monde Superbike 2023, soit 27 courses sur 33 ! Il s'agit du 19e championnat du monde des marques de l'usine de motos de Borgo Panigale.

Au cours des trois premières saisons de l'actuel championnat du monde de Superbike, Honda a remporté le trophée tant convoité du meilleur constructeur, puis Ducati a commencé à triompher en 1991 - le premier titre pilote ayant été remporté par Raymond Roche en 1990 !

Jusqu'en 2004, Ducati a dominé le championnat du monde proche de la série, avec une seule interruption en 2007, lorsque Honda a également présenté un V2. Une concurrence sérieuse est apparue en 2010 avec Aprilia et à partir de 2015 avec Kawasaki. Avec un modeste total de six championnats du monde, Kawasaki est toutefois loin des succès de Ducati. Même si les Japonais entamaient une marche triomphale à partir de 2024, Ducati resterait le constructeur le plus performant dans les statistiques jusqu'en 2037.

"Pour la deuxième année consécutive, Ducati est le meilleur constructeur du championnat du monde Superbike avec la Panigale V4 R, mais pas seulement. Nicolò Bulega, a été couronné champion du monde Supersport et pour la première fois, nous sommes également champions du monde des constructeurs dans la catégorie Supersport avec la Panigale V2", a souligné le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Nous sommes très fiers de ces résultats, qui témoignent du grand engagement dont nous avons toujours fait preuve dans le championnat du monde proche de la série. Le titre des pilotes de Superbike est encore ouvert et nous ferons tout pour le défendre".