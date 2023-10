Dominio bolognese: 19° titolo Superbike per la Ducati

Ducati ha già vinto un titolo nel Campionato Mondiale Superbike 2023 - il campionato costruttori per gli italiani è stato vinto quasi da solo da Álvaro Bautista. In termini di statistiche, la Ducati è inattaccabile da almeno 13 anni.

Grazie alle tre vittorie di Álvaro Bautista a Portimão, la Ducati ha un vantaggio inattaccabile nella classifica costruttori. Con un totale di 24 vittorie, due secondi posti e un terzo posto, il 38enne ha contribuito a fare la parte del leone nella conquista della classifica del monomarca del Campionato Mondiale Superbike 2023, ovvero in 27 gare su 33! Si tratta del 19° campionato mondiale monomarca della fucina di moto di Borgo Panigale.

Nelle prime tre stagioni dell'attuale Campionato Mondiale Superbike, la Honda si aggiudicò l'ambito trofeo di miglior costruttore, mentre nel 1991 iniziò la marcia trionfale della Ducati, il cui primo titolo piloti fu conquistato da Raymond Roche nel 1990!

Ducati ha dominato il campionato mondiale di serie fino al 2004, interrotto solo nel 2007 quando anche Honda è entrata con una V2. Una seria concorrenza è emersa nel 2010 con Aprilia e dal 2015 con Kawasaki. Con un modesto numero di sei campionati del mondo, tuttavia, Kawasaki è ben lontana dai successi di Ducati. Anche se i giapponesi dovessero fare il botto a partire dal 2024, la Ducati sarebbe ancora il costruttore di maggior successo nelle statistiche fino al 2037.

"Per il secondo anno consecutivo, Ducati è il miglior costruttore nel Campionato Mondiale Superbike con la Panigale V4 R, ma non solo. Nicolò Bulega, è stato incoronato Campione del Mondo Supersport e per la prima volta siamo anche Campioni del Mondo Costruttori nella categoria Supersport con la Panigale V2", ha sottolineato il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna. "Siamo molto orgogliosi di questi risultati, che testimoniano il grande impegno che abbiamo sempre dimostrato nel Campionato del Mondo di serie. Il titolo piloti Superbike è ancora aperto e faremo di tutto per difenderlo".