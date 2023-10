Domínio de Bolonha: 19º título de Superbike para a Ducati

A Ducati já conquistou um título no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 - o campeonato de construtores para os italianos foi ganho quase sozinho por Álvaro Bautista. Em termos de estatísticas, a Ducati tem sido inatacável há pelo menos 13 anos.

Graças às três vitórias de Álvaro Bautista em Portimão, a Ducati tem uma liderança inatacável na classificação dos construtores. Com um total de 24 vitórias, dois segundos lugares e um terceiro lugar, o piloto de 38 anos contribuiu para a conquista da classificação do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 - por outras palavras, em 27 das 33 corridas! É o 19º campeonato do mundo de uma só marca da forja de motos de Borgo Panigale.

Nas primeiras três épocas do atual Campeonato do Mundo de Superbike, a Honda ganhou o cobiçado troféu para o melhor fabricante, em 1991 começou a marcha triunfante da Ducati - com o primeiro título de piloto a ser ganho por Raymond Roche em 1990!

A Ducati dominou o campeonato mundial de produção até 2004, interrompido apenas em 2007, quando a Honda também entrou com uma V2. A concorrência séria surgiu em 2010 com a Aprilia e a partir de 2015 com a Kawasaki. Com uns modestos seis campeonatos mundiais, no entanto, a Kawasaki está longe dos sucessos da Ducati. Mesmo que os japoneses se lançassem numa onda de vitórias a partir de 2024, a Ducati continuaria a ser o fabricante mais bem sucedido nas estatísticas até 2037.

"Pelo segundo ano consecutivo, a Ducati é o melhor fabricante no Campeonato do Mundo de Superbike com a Panigale V4 R, mas não é só isso. Nicolò Bulega, foi coroado Campeão do Mundo de Supersport e, pela primeira vez, somos também Campeões do Mundo de Construtores na categoria de Supersport com a Panigale V2", destacou o Diretor Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Estamos muito orgulhosos destes resultados, que são um sinal do grande empenho que sempre demonstrámos no Campeonato do Mundo baseado na produção. O título de pilotos de Superbike ainda está em aberto e vamos fazer tudo o que pudermos para o defender."