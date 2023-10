Álvaro Bautista (38 ans) en passe de devenir une légende chez Ducati

Lors du meeting de Portimão, Álvaro Bautista s'est assuré une place particulière dans les statistiques de Ducati en Superbike. Personne n'a remporté autant de victoires, pas même les légendes Troy Bayliss et Carl Fogarty.

Álvaro Bautista est sur le point de remporter le championnat du monde de Superbike 2023. Il suffit que l'Espagnol marque deux points pour que Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ne puisse plus le rattraper. Car en cas d'égalité de points, c'est le nombre de victoires qui est pris en compte, et dans cette discipline, le pilote Ducati a établi un record cette année avec 24.

Au total, le pilote de 38 ans a même remporté 56 victoires, toutes avec une Ducati. Avec sa dernière victoire lors de la deuxième course à Portimão, Bautista a dépassé le détenteur du record actuel - le quadruple champion du monde Carl Fogarty a remporté 55 victoires dans sa carrière avec des motos de Borgo Panigale. Bautista avait déjà dépassé le triple champion du monde Troy Bayliss (52 victoires). Ensuite, il y a un grand écart avec Chaz Davies (28 victoires).

Les indications légitimes selon lesquelles la course de superpole introduite en 2019 permet à Bautista d'atteindre plus rapidement le nombre élevé de victoires sont fondamentalement justes. Mais si l'on exclut les courses de sprint, le taux de victoires de l'Espagnol est même plus élevé.

Dans le championnat du monde de Superbike 2024, Bautista pourra continuer à augmenter son palmarès et également son nombre de titres de champion du monde.