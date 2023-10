Álvaro Bautista (38) si avvia a diventare una leggenda della Ducati

In occasione del meeting di Portimão, Álvaro Bautista si è assicurato un posto speciale nelle statistiche Ducati della Superbike. Nessuno ha ottenuto più vittorie, nemmeno le leggende Troy Bayliss e Carl Fogarty.

Álvaro Bautista è sul punto di vincere il Campionato Mondiale Superbike 2023. Allo spagnolo bastano due punti e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) non potrà più raggiungerlo. Infatti, in caso di parità di punti, si tiene conto del numero di vittorie, e in questa disciplina il pilota della Ducati ha stabilito un record quest'anno con 24 vittorie.

In totale, il 38enne ha conquistato 56 vittorie, tutte con la Ducati. Con la sua ultima vittoria nel secondo round di Portimão, Bautista ha superato il precedente detentore del record: il quattro volte campione del mondo Carl Fogarty ha ottenuto 55 vittorie nella sua carriera con le moto di Borgo Panigale. Bautista si era già lasciato alle spalle il tre volte campione del mondo Troy Bayliss (52 vittorie). Dopo di lui, c'è un grande distacco da Chaz Davies (28 vittorie).

I suggerimenti legittimi che la Superpole introdotta nel 2019 consentirà a Bautista di raggiungere più rapidamente l'elevato numero di vittorie sono fondamentalmente corretti. Ma se si escludono le gare sprint, il tasso di vittorie dello spagnolo è ancora più alto.

Nel Campionato Mondiale Superbike 2024, Bautista potrà sfruttare i suoi successi e aumentare il numero di titoli mondiali.