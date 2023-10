Álvaro Bautista (38) a caminho de se tornar uma lenda da Ducati

No encontro de Portimão, Álvaro Bautista garantiu um lugar especial nas estatísticas de Superbike da Ducati. Ninguém conseguiu mais vitórias, nem mesmo as lendas Troy Bayliss e Carl Fogarty.

Álvaro Bautista está à beira de vencer o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023. O espanhol só precisa de marcar dois pontos e depois Toprak Razgatlioglu (Yamaha) já não o poderá apanhar. Porque em caso de empate de pontos, o número de vitórias é levado em conta, e nesta disciplina o piloto da Ducati estabeleceu um recorde este ano com 24.

No total, o piloto de 38 anos já conquistou 56 vitórias, todas com a Ducati. Com a sua última vitória na segunda ronda em Portimão, Bautista ultrapassou o anterior recordista - o tetracampeão mundial Carl Fogarty alcançou 55 vitórias na sua carreira com as motos de Borgo Panigale. Bautista já tinha deixado para trás o tricampeão mundial Troy Bayliss (52 vitórias). Depois disso, há uma grande diferença para Chaz Davies (28 vitórias).

As sugestões legítimas de que a corrida Superpole introduzida em 2019 permitirá a Bautista alcançar o elevado número de vitórias mais rapidamente são fundamentalmente correctas. Mas se as corridas de sprint forem excluídas, a taxa de vitórias do espanhol é ainda maior.

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, Bautista pode continuar com os seus sucessos e também aumentar o seu número de títulos do Campeonato do Mundo.