Duel Toprak contre Bautista : 35 changements de leader !

La deuxième course de Portimão a été l'une des meilleures de l'année, si ce n'est de l'histoire du championnat du monde de Superbike. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Álvaro Bautista (Ducati) se sont dépassés 35 fois.

Avec une moto plus rapide, Toprak Razgatlioglu aurait sans doute remporté les courses dominicales à Portimão, car dans la course de superpole comme dans la deuxième course, la star Yamaha n'a été dépassée que peu avant la ligne d'arrivée par Álvaro Bautista sur la Ducati V4R. Il lui a manqué 0,142 seconde pour remporter la course sprint et 0,126 seconde pour la deuxième course principale. Le Turc était impuissant.

Mais pas à d'autres endroits de l'exigeant circuit portugais. Razgatlioglu s'est battu comme un lion et a dépassé Bautista à chaque fois que l'occasion s'est présentée, principalement grâce à des manœuvres de freinage savamment exécutées. Mais l'Espagnol n'a pas non plus cédé à la facilité et a régulièrement répliqué, y compris dans les virages. En résumé, ce fut un duel haletant et spectaculaire entre deux pilotes d'exception qui ont parfaitement exploité les points forts de leurs motos.

"Le soleil de fin septembre a attiré de nombreux spectateurs à Portimão, qui ont assisté à l'une des meilleures courses de l'histoire récente du sport automobile", a également estimé le directeur de course de Yamaha, Andrea Dosoli. "C'était impressionnant de voir plus de 50.000 spectateurs assister à la lutte entre Álvaro et Toprak. Toprak a tout donné tout au long du week-end, surtout le dimanche, et il ne devrait pas le regretter. Je pense que c'est la meilleure course que nous ayons jamais vue de Toprak. Il n'a fait aucune erreur dans aucune des trois courses, il a utilisé tout le potentiel de sa R1 à chaque tour et a clairement été le meilleur pilote sur la piste".

Pour les amateurs de statistiques, sur la ligne d'arrivée, Razgatlioglu s'est retrouvé huit fois devant, Bautista douze fois. Au total, ils se sont dépassés incroyablement 35 fois en 20 tours lors de la deuxième course !

"Il n'a manqué la victoire qu'en raison des difficultés rencontrées dans le quatrième secteur, notamment en raison de la vitesse de passage en courbe et de l'accélération en sortie de virage", sait Dosoli. "À chaque tour, il a réussi à rattraper le temps perdu dans le dernier secteur avec une performance étonnante dans les trois autres secteurs, chaque dépassement était un exploit ! La course 2 a été si intense pour tout le monde et au Parc fermé, personne n'a pu cacher ses émotions. On pouvait voir les larmes sur les visages de presque toutes les personnes habillées en bleu, y compris les pilotes. Nous n'oublierons jamais cette course. C'était certainement la meilleure que j'ai jamais vue de ma vie".