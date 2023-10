Duello Toprak vs Bautista: 35 cambi di vantaggio!

Con una moto più veloce, Toprak Razgatlioglu avrebbe probabilmente vinto le gare di domenica a Portimão, perché sia nella Superpole che nella seconda gara, la stella della Yamaha è stata superata da Álvaro Bautista su Ducati V4R solo poco prima del traguardo. Nella gara sprint gli mancavano 0,142 secondi per vincere, nella seconda gara principale 0,126 secondi. Il turco era impotente.

Ma non su altre parti dell'impegnativo tracciato portoghese. Razgatlioglu ha lottato come un leone e ha superato Bautista a ogni occasione, soprattutto con manovre di frenata eseguite ad arte. Ma anche lo spagnolo non ha avuto vita facile e ha contrattaccato regolarmente, anche in curva. In sintesi, è stato un duello mozzafiato e spettacolare tra due piloti eccezionali che hanno sfruttato alla perfezione i punti di forza delle loro moto.

"Il sole di fine settembre ha attirato a Portimão molti spettatori, che hanno assistito a una delle gare più belle della storia recente del motorsport", ha commentato Andrea Dosoli, direttore di gara della Yamaha. "È stato impressionante vedere oltre 50.000 spettatori assistere alla battaglia tra Álvaro e Toprak. Toprak ha dato tutto per tutto il fine settimana, soprattutto la domenica, e non deve rimpiangere nulla. Credo che questa sia stata la migliore gara che abbiamo mai visto da Toprak. Non ha commesso errori in nessuna delle tre gare, ha sfruttato tutto il potenziale della sua R1 in ogni giro ed è stato chiaramente il miglior pilota in pista".

Per gli amici delle statistiche: al traguardo Razgatlioglu è stato in vantaggio otto volte, Bautista dodici. In totale, i due si sono superati ben 35 volte in 20 giri nella seconda gara!

"La vittoria gli è sfuggita solo a causa delle difficoltà nel quarto settore, soprattutto per quanto riguarda la velocità di percorrenza della curva e l'accelerazione in uscita", spiega Dosoli. "In ogni singolo giro è riuscito a recuperare il tempo perso nell'ultimo settore con una prestazione straordinaria negli altri tre settori, ogni manovra di sorpasso è stata un colpo da maestro! Gara 2 è stata così intensa per tutti e in parco chiuso nessuno ha potuto nascondere le proprie emozioni. Si potevano vedere le lacrime sui volti di quasi tutti i piloti vestiti di blu, compresi i piloti. Non dimenticheremo mai questa gara. È stata sicuramente la migliore che abbia mai visto in vita mia".