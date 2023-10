Duelo Toprak vs. Bautista: 35 mudanças de liderança!

A segunda ronda em Portimão foi uma das melhores do ano, se não mesmo da história do Campeonato do Mundo de Superbikes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Álvaro Bautista (Ducati) passaram um pelo outro 35 vezes.

Com uma moto mais rápida, Toprak Razgatlioglu teria provavelmente ganho as corridas de domingo em Portimão, porque tanto na corrida da Superpole como na segunda corrida, a estrela da Yamaha só foi ultrapassada por Álvaro Bautista na Ducati V4R pouco antes da meta. Na corrida de sprint ficou a 0,142 segundos da vitória e na segunda corrida principal a 0,126 segundos. O turco estava sem forças.

Mas não noutras partes da exigente pista de corrida em Portugal. Razgatlioglu lutou como um leão e ultrapassou Bautista em todas as oportunidades, principalmente com manobras de travagem bem executadas. Mas o espanhol também não facilitou as coisas e contra-atacou regularmente, mesmo nas curvas. Em resumo, foi um duelo espetacular e de cortar a respiração entre dois pilotos excepcionais que exploraram na perfeição os pontos fortes das suas motos.

"O sol do final de setembro atraiu muitos espectadores a Portimão, que assistiram a uma das melhores corridas da história recente do desporto motorizado", comentou também o diretor de corrida da Yamaha, Andrea Dosoli. "Foi impressionante ver mais de 50.000 espectadores a assistir à batalha entre Álvaro e Toprak. Toprak deu tudo durante todo o fim de semana, especialmente no domingo, e não se deve arrepender. Penso que esta foi a melhor corrida que alguma vez vimos de Toprak. Não cometeu um erro em nenhuma das três corridas, utilizou todo o potencial da sua R1 em todas as voltas e foi claramente o melhor piloto em pista."

Para os amigos das estatísticas: na linha de chegada, Razgatlioglu estava à frente oito vezes, Bautista doze. No total, passaram um pelo outro umas incríveis 35 vezes em 20 voltas na segunda corrida!

"Ele só perdeu a vitória devido às dificuldades no quarto sector, especialmente a velocidade em curva e a aceleração à saída da curva", diz Dosoli. "Em cada volta, ele conseguiu compensar o tempo perdido no último sector com um desempenho fantástico nos outros três sectores, cada manobra de ultrapassagem foi um golpe de mestre! A corrida 2 foi muito intensa para todos e no parc fermè ninguém conseguiu esconder as suas emoções. Viam-se as lágrimas nos rostos de quase toda a gente vestida de azul, incluindo os pilotos. Nunca esqueceremos esta corrida. Foi sem dúvida a melhor que já vi na minha vida".