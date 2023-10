Motocorsa Ducati : une deuxième V4R pour le SBK 2024 n'est plus d'actualité

Motocorsa a fait son entrée dans le championnat du monde Superbike en 2020 avec Leandro Mercado. Le chef d'équipe Lorenzo Mauri a eu du flair en donnant sa chance à un rookie l'année suivante avec Axel Bassani - le jeune Italien n'était que 17e du championnat du monde Supersport. Mais dès la première année, Bassani est monté sur le podium et s'est entre-temps établi dans le top 5. En 2024, le jeune homme de 24 ans reprendra la moto de la star Kawasaki Jonathan Rea, qui passe chez Yamaha.

Pour l'équipe Ducati, Philipp Öttl et Loris Baz sont pressentis pour lui succéder. Mauri prendra sa décision juste après le week-end de Jerez, à l'issue d'un test.

Dans le plan de Motocorsa Ducati, il était également prévu d'aligner une deuxième Ducati V4R sur la grille de départ. Mais pour une deuxième moto, il faut au moins 700.000 euros supplémentaires pour le matériel et l'équipe. Le budget nécessaire devait être apporté par un pilote du championnat Moto2 espagnol. La date limite pour ce faire était mardi, mais selon les informations de nos collègues de Motosprint, aucun accord n'a été trouvé.

Néanmoins, nous verrons plus de Ducati dans le championnat du monde Superbike 2024 que cette année. En effet, les équipes Aruba.it, Motocorsa, Barni et Go Eleven de cette année seront rejointes par MarcVDS et Sam Lowes. De plus, les teams Kawasaki Puccetti et Pedercini lorgnent vers Ducati.