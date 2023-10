Motocorsa Ducati: fuori gioco la seconda V4R per la SBK 2024

Motocorsa ha fatto il suo ingresso nel Campionato Mondiale Superbike nel 2020 con Leandro Mercado, e il boss del team Lorenzo Mauri ha avuto buon fiuto quando ha dato una chance a un rookie l'anno successivo con Axel Bassani - il giovane italiano era solo 17° nel Campionato Mondiale Supersport. Ma al suo primo anno, Bassani è già salito sul podio e da allora si è affermato nella top five. Nel 2024, il 24enne prenderà il posto di Jonathan Rea, stella della Kawasaki, che passerà alla Yamaha.

Philipp Öttl e Loris Baz sono i possibili successori per il team Ducati. Mauri vuole prendere una decisione direttamente dopo il weekend di Jerez, dopo un test.

Il piano di Motocorsa Ducati prevedeva anche la presenza di una seconda Ducati V4R sulla griglia di partenza. Tuttavia, una seconda moto richiede almeno 700.000 euro in più per il materiale e l'equipaggio. Il budget necessario doveva essere messo a disposizione da un pilota del campionato spagnolo Moto2. La scadenza era martedì, ma secondo le informazioni dei nostri colleghi di Motosprint non è stato raggiunto alcun accordo.

Ciononostante, nel Campionato Mondiale Superbike 2024 vedremo più Ducati rispetto a quest'anno. Ai team di quest'anno Aruba.it, Motocorsa, Barni e Go Eleven si aggiungerà MarcVDS con Sam Lowes. Anche i team Kawasaki Puccetti e Pedercini stanno valutando la possibilità di passare a Ducati.