Motocorsa Ducati: Segunda V4R fora de questão para a SBK 2024

A equipa privada da Ducati Motocorsa queria expandir-se e inscrever duas motos no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, mas o financiamento é problemático. Quem será o sucessor de Axel Bassani, no entanto, ainda está em aberto.

A Motocorsa entrou no Campeonato do Mundo de Superbike em 2020 com Leandro Mercado, e o chefe de equipa Lorenzo Mauri teve um bom faro quando deu uma oportunidade a um estreante no ano seguinte com Axel Bassani - o jovem italiano foi apenas 17º no Campeonato do Mundo de Supersport. Mas no seu primeiro ano, Bassani já subiu ao pódio e, desde então, estabeleceu-se entre os cinco primeiros. Em 2024, o jovem de 24 anos assume a moto da estrela da Kawasaki Jonathan Rea, que muda para a Yamaha.

Philipp Öttl e Loris Baz são possíveis sucessores para a equipa Ducati. Mauri quer tomar uma decisão logo após o fim de semana de Jerez, na sequência de um teste.

O plano da Motocorsa Ducati também incluía colocar uma segunda Ducati V4R na grelha. No entanto, uma segunda moto requer pelo menos 700.000 euros adicionais para o material e a equipa. O orçamento necessário deveria ser contribuído por um piloto do campeonato espanhol de Moto2. O prazo para isso era terça-feira, mas de acordo com informações de nossos colegas da Motosprint, não houve acordo.

No entanto, veremos mais Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 do que este ano. Às equipas deste ano, Aruba.it, Motocorsa, Barni e Go Eleven, vai juntar-se a MarcVDS com Sam Lowes. As equipas Kawasaki Puccetti e Pedercini também estão a considerar uma mudança para a Ducati.