Kawasaki : Alex Lowes espère une impulsion de Bassani

Avec Jonathan Rea, Alex Lowes avait chez Kawasaki l'un des coéquipiers les plus forts, mais dans le championnat du monde Superbike 2024, c'est l'Anglais qui doit donner la direction et il espère pour cela recevoir des impulsions d'Axel Bassani.

Les succès de Kawasaki en championnat du monde Superbike sont étroitement liés à Jonathan Rea. Le Nord-Irlandais a remporté six titres mondiaux consécutifs à partir de 2015 et a fait de la marque japonaise le deuxième constructeur le plus titré dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série, après Ducati. Le fait que le pilote de 36 ans passe chez Yamaha à la fin de sa carrière est un désastre pour Kawasaki.

Pour succéder au champion du monde record, Kawasaki a engagé le jeune Axel Bassani. L'Italien du team Motocorsa Ducati a été le meilleur pilote privé en 2022 et se trouve cette année encore en tête de ce classement. Kawasaki avait déjà prolongé le contrat d'Alex Lowes fin juin. L'Anglais roule pour Kawasaki depuis 2020 et a obtenu une victoire et 14 podiums en 117 courses.

Lowes sait que l'année prochaine, tous les regards seront tournés vers lui. Dans le cadre du développement de la ZX-10RR, le pilote de 33 ans espère également recevoir des impulsions de son nouveau coéquipier.

"En fait, l'année prochaine, je serai le pilote Kawasaki avec le plus d'expérience", a déclaré le pilote d'usine Kawasaki lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "D'un autre côté, Axel est certes jeune, mais il dispute déjà sa troisième saison en championnat du monde Superbike. Il est donc loin d'être un débutant et il a de l'expérience avec une bonne moto - ce n'est pas une moto d'usine, mais elle est compétitive. L'important pour lui sera d'apporter ses connaissances à l'équipe. Je conduis la Kawasaki depuis quatre ans maintenant et je sais dans quel domaine nous avons les plus gros problèmes. Mais il sera intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui pilote actuellement l'une des meilleures motos. Je pense vraiment que cela nous sera utile pour améliorer la moto".