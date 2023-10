Kawasaki: Alex Lowes spera nella spinta di Bassani

I successi della Kawasaki nel campionato mondiale Superbike sono strettamente legati a Jonathan Rea. Il nordirlandese ha conquistato sei titoli mondiali di fila a partire dal 2015 e ha reso la squadra giapponese il secondo costruttore di maggior successo nella massima categoria del campionato mondiale di produzione dopo la Ducati. Il fatto che il 36enne passi alla Yamaha alla fine della sua carriera è un disastro per Kawasaki.

Kawasaki ha ingaggiato il giovane Axel Bassani come successore del campione del mondo record. L'italiano del Team Motocorsa Ducati è stato il miglior pilota privato nel 2022 ed è in testa a questa classifica anche quest'anno. La Kawasaki aveva già prolungato il contratto con Alex Lowes alla fine di giugno. L'inglese corre per Kawasaki dal 2020 e ha ottenuto una vittoria e 14 podi in 117 gare.

Lowes sa che l'anno prossimo tutti gli occhi saranno puntati su di lui. Mentre sviluppa la ZX-10RR, il 33enne spera anche nell'impulso del suo nuovo compagno di squadra.

"In effetti, l'anno prossimo sarò il pilota Kawasaki con più esperienza", ha dichiarato il pilota ufficiale Kawasaki a SPEEDWEEK.com. "D'altra parte, Axel è giovane, ma sta già disputando la sua terza stagione nel Campionato Mondiale Superbike. Quindi è tutt'altro che un rookie e ha esperienza con una buona moto - non è una moto ufficiale, ma è competitiva. Sarà importante per lui apportare le sue conoscenze alla squadra. Sono quattro anni che guido la Kawasaki e so dove abbiamo i maggiori problemi. Ma sarà interessante avere l'opinione di qualcuno che attualmente guida una delle moto migliori. Penso davvero che ci aiuterà a migliorare la moto".