Kawasaki: Alex Lowes espera que Bassani lhe dê um impulso

Com Jonathan Rea, Alex Lowes teve um dos mais fortes companheiros de equipa na Kawasaki, mas no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 o inglês tem de definir a direção e espera os impulsos de Axel Bassani.

Os sucessos da Kawasaki no Campeonato do Mundo de Superbike estão intimamente ligados a Jonathan Rea. O norte-irlandês conquistou seis títulos de campeão mundial consecutivos a partir de 2015 e fez da equipa japonesa o segundo fabricante mais bem sucedido na categoria principal do campeonato mundial de produção, a seguir à Ducati. O facto de o piloto de 36 anos estar a fazer uma mudança para a Yamaha no final da sua carreira é um desastre para a Kawasaki.

A Kawasaki contratou o jovem Axel Bassani como sucessor do campeão mundial recordista. O italiano da Team Motocorsa Ducati foi o melhor piloto privado em 2022 e também está à frente neste ranking este ano. A Kawasaki já tinha prolongado o contrato com Alex Lowes no final de junho. O inglês pilota para a Kawasaki desde 2020 e alcançou uma vitória e 14 pódios em 117 corridas.

Lowes sabe que todos os olhos estarão voltados para ele no próximo ano. Enquanto desenvolve a ZX-10RR, o piloto de 33 anos também espera o impulso do seu novo companheiro de equipa.

"De facto, no próximo ano serei o piloto da Kawasaki com mais experiência," disse o piloto de fábrica da Kawasaki à SPEEDWEEK.com. "Por outro lado, o Axel é jovem, mas já está a fazer a sua terceira época no Campeonato do Mundo de Superbike. Por isso, é tudo menos um novato e tem experiência com uma boa mota - não é uma mota de fábrica, mas é competitiva. Será importante para ele trazer os seus conhecimentos para a equipa. Já ando na Kawasaki há quatro anos e sei onde temos os maiores problemas. Mas será interessante ouvir as opiniões de alguém que está atualmente a pilotar uma das melhores motos. Penso que nos vai ajudar a melhorar a mota."