Álvaro Bautista (Ducati): Su consejo a Kawasaki

El as de Ducati Álvaro Bautista está a punto de ganar el Campeonato del Mundo de Superbike por segunda vez. El español también ve a Kawasaki en una posición perdedora el año que viene.

Sólo el as de Yamaha Toprak Razgatlioglu puede ocasionalmente poner en apuros a Álvaro Bautista, como hizo el pasado fin de semana en Portimão. Pero la conclusión es que el piloto de Ducati es el dominador del Campeonato del Mundo de Superbike 2023, con 24 victorias y 28 podios en 33 carreras.

Bautista no se enfrenta a ninguna amenaza real de Jonathan Rea este año. El campeón del mundo récord tiene un arma contundente con la Kawasaki y sufre no sólo por la falta de velocidad en las carreras, sino también por el desgaste de los neumáticos. Como Kawasaki tampoco traerá una moto nueva para 2024, el norirlandés levantó el vuelo y se pasó a Yamaha.

Para Bautista, la falta de competitividad de la ZX-10RR no es ninguna sorpresa. "La base de la Kawasaki es probablemente tan de 2014 - no se puede luchar contra un modelo actual con una moto así", señaló el piloto de 38 años a SPEEDWEEK.com. "Han cambiado muchas cosas desde entonces. Los neumáticos ya no son los mismos, la electrónica y los frenos se han vuelto más potentes. Con una moto nueva, el fabricante hace estos cambios. Lo que necesitan es una moto completamente nueva".

El reglamento de Superbike, que supuestamente debe ofrecer igualdad de oportunidades, no es suficiente para frenar a las Ducati. Para Bautista, el reglamento tiene un enfoque equivocado. "Ducati ha invertido mucho dinero en desarrollo y mejoras. Pero te preguntas por qué, porque al final el reglamento empeora la moto para que las motos peores estén más cerca. En mi opinión, no es justo castigar a un fabricante que ha invertido mucho", dijo el español. "A Honda, entre otras cosas, se le ha permitido utilizar un chasis diferente para mejorar. Ducati está pilotando una moto de serie, sólo que con unos 1000/min menos. La Honda es ahora más o menos un prototipo porque no puedes comprar la moto así. Al final, es mejor permitir que un fabricante alcance un nivel superior que degradar a otro a un nivel inferior. Es más justo".