Álvaro Bautista (Ducati) : son conseil à Kawasaki

Seul l'as Yamaha Toprak Razgatlioglu peut parfois mettre Álvaro Bautista en difficulté, comme le week-end dernier à Portimão. Mais au final, le pilote Ducati est le pilote dominant du championnat du monde Superbike 2023 avec 24 victoires et 28 podiums en 33 courses.

Cette année, Bautista n'est pas vraiment menacé par Jonathan Rea. Le recordman du monde dispose d'une arme émoussée avec la Kawasaki et souffre en course non seulement d'un manque de vitesse, mais aussi de l'usure des pneus. Comme Kawasaki n'apportera pas non plus de nouvelle moto pour 2024, le Nord-Irlandais a pris la fuite et s'est tourné vers Yamaha.

Pour Bautista, le manque de compétitivité de la ZX-10RR n'est pas une surprise. "La base de la Kawasaki doit être celle de 2014 - on ne peut pas se battre contre un modèle actuel avec une telle moto", a souligné le pilote de 38 ans à SPEEDWEEK.com. "Beaucoup de choses ont changé depuis cette époque. Les pneus ne sont plus les mêmes, l'électronique et les freins sont devenus plus performants. Avec une nouvelle moto, un constructeur suit ces changements. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une toute nouvelle moto".

Le règlement Superbike, censé assurer l'égalité des chances, ne suffit pas à freiner la Ducati. Pour Bautista, le règlement n'a pas la bonne approche. "Ducati a investi beaucoup d'argent dans le développement et les améliorations. Mais on se demande pourquoi, car au final, le règlement rend la moto moins bonne pour que les motos les moins bonnes soient plus proches. A mon avis, il n'est pas juste de pénaliser un constructeur qui a beaucoup investi", a déclaré l'Espagnol. "On a notamment permis à Honda d'utiliser un autre châssis pour s'améliorer. Ducati roule avec une moto de série, mais avec environ 1000 tr/min de moins. La Honda est maintenant quasiment un prototype, parce qu'on ne peut pas acheter la moto comme ça. Au final, il est préférable de permettre à un constructeur d'atteindre un niveau supérieur plutôt que d'en rabaisser un autre à un niveau inférieur. C'est plus juste".