Álvaro Bautista (Ducati): Il suo consiglio alla Kawasaki

L'asso della Ducati Álvaro Bautista è sul punto di vincere il Campionato Mondiale Superbike per la seconda volta. Lo spagnolo vede anche la Kawasaki in una posizione perdente il prossimo anno.

Solo l'asso della Yamaha Toprak Razgatlioglu può occasionalmente mettere in difficoltà Álvaro Bautista, come ha fatto lo scorso fine settimana a Portimão. Ma il dato fondamentale è che il pilota della Ducati è il dominatore del Campionato mondiale Superbike 2023, con 24 vittorie e 28 podi in 33 gare.

Quest'anno Bautista non deve affrontare la minaccia di Jonathan Rea. Il campione del mondo dei record ha un'arma spuntata con la Kawasaki e soffre non solo per la mancanza di velocità nelle gare, ma anche per l'usura degli pneumatici. Poiché la Kawasaki non porterà una nuova moto nemmeno per il 2024, il nordirlandese ha preso il volo ed è passato alla Yamaha.

Per Bautista, la mancanza di competitività della ZX-10RR non è una sorpresa. "La base della Kawasaki è probabilmente quella del 2014: non si può lottare contro un modello attuale con una moto del genere", ha sottolineato il 38enne a SPEEDWEEK.com. "Da allora sono cambiate molte cose. Gli pneumatici non sono più gli stessi, l'elettronica e i freni sono diventati più potenti. Con una nuova moto, un produttore apporta queste modifiche. Quello che serve è una moto completamente nuova".

I regolamenti della Superbike, che dovrebbero garantire pari opportunità, non sono sufficienti a rallentare la Ducati. Per Bautista, i regolamenti hanno un approccio sbagliato. "La Ducati ha investito molti soldi nello sviluppo e nei miglioramenti. Ma ci si chiede perché, perché alla fine i regolamenti peggiorano le moto, in modo che le moto peggiori siano più vicine. Secondo me, non è giusto punire un costruttore che ha investito molto", ha detto lo spagnolo. "La Honda, tra l'altro, ha avuto la possibilità di utilizzare un telaio diverso per migliorare. La Ducati sta guidando una moto di serie, solo con circa 1000/min in meno. La Honda ora è più o meno un prototipo perché non si può comprare la moto così. Alla fine, è meglio permettere a un costruttore di raggiungere un livello superiore piuttosto che declassare un altro a un livello inferiore. È più giusto".