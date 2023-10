Álvaro Bautista (Ducati): O seu conselho para a Kawasaki

O ás da Ducati, Álvaro Bautista, está prestes a vencer o Campeonato do Mundo de Superbike pela segunda vez. O espanhol também vê a Kawasaki numa posição de desvantagem no próximo ano.

Apenas o ás da Yamaha, Toprak Razgatlioglu, consegue ocasionalmente colocar Álvaro Bautista em apuros, como aconteceu no passado fim de semana em Portimão. Mas o resultado final é que o piloto da Ducati é o piloto dominante no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, com 24 vitórias e 28 pódios em 33 corridas.

Bautista não enfrenta nenhuma ameaça real de Jonathan Rea este ano. O campeão mundial recordista tem uma arma cega com a Kawasaki e sofre não só com a falta de velocidade nas corridas, mas também com o desgaste dos pneus. Como a Kawasaki também não trará uma nova moto para 2024, o irlandês do norte alçou voo e mudou para a Yamaha.

Para Bautista, a falta de competitividade da ZX-10RR não é uma surpresa. "A base da Kawasaki é provavelmente de 2014 - você não pode lutar contra um modelo atual com uma moto assim", apontou o piloto de 38 anos ao SPEEDWEEK.com. "Muita coisa mudou desde então. Os pneus já não são os mesmos, a eletrónica e os travões tornaram-se mais potentes. Com uma nova mota, um fabricante faz estas alterações. O que eles precisam é de uma mota completamente nova."

Os regulamentos das Superbike, que supostamente oferecem igualdade de oportunidades, não são suficientes para abrandar a Ducati. Para Bautista, os regulamentos têm a abordagem errada. "A Ducati investiu muito dinheiro em desenvolvimento e melhorias. Mas perguntamo-nos porquê, porque os regulamentos acabam por piorar a moto para que as motos piores fiquem mais perto. Na minha opinião, não é justo punir um fabricante que investiu muito", disse o espanhol. "A Honda, entre outras coisas, foi autorizada a usar um chassis diferente para melhorar. A Ducati está a pilotar uma moto de produção, apenas com cerca de 1000/min a menos. A Honda é agora mais ou menos um protótipo porque não se pode comprar a mota assim. No final, é melhor permitir que um fabricante atinja um nível superior do que rebaixar outro para um nível inferior. É mais justo".