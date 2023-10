Razgatlioglu emmène son meilleur élément chez BMW

On sait depuis le mois de mai que la star de Yamaha Toprak Razgatlioglu rejoindra BMW après le championnat du monde Superbike 2023. Le champion du monde 2021 ne viendra pas seul.

Le passage de Toprak Razgatlioglu chez BMW pourrait être la pièce du puzzle qui permettrait au constructeur bavarois de se classer régulièrement parmi les meilleurs en Championnat du monde Superbike. Le meeting de Portimão a été une nouvelle preuve du talent exceptionnel du Turc pour tirer le maximum d'un matériel inférieur.

Mais l'équipe est tout aussi importante que la moto et le pilote. Et là, Razgatlioglu joue la carte de la sécurité pour son passage chez BMW. Phil Marron, le technicien en chef de longue date de l'équipe 39 fois victorieuse en Superbike, l'accompagne.

Le Nord-Irlandais et le Turc travaillent déjà ensemble depuis 2019. Lors de leur première année commune chez Puccetti Kawasaki, Razgatlioglu a remporté ses deux premières victoires et est monté sur le podium de 13 courses - en tant que pilote privé ! Le fait qu'il ait pu emmener Marron chez Yamaha pour 2020 était l'une des conditions posées par Razgatlioglu. En remportant le championnat du monde de Superbike en 2021, ils ont fêté leur plus grand succès jusqu'à présent.

Pourtant, on n'a pas su pendant longtemps si Marron accepterait de passer chez BMW. Ce n'est qu'il y a quelques jours que le technicien en électronique de formation s'est laissé aller à une confirmation.