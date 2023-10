Razgatlioglu leva o seu melhor homem para a BMW

A mudança de Toprak Razgatlioglu para a BMW pode ser a peça do puzzle que permitirá ao fabricante bávaro alcançar regularmente as primeiras posições no Campeonato do Mundo de Superbike. O encontro em Portimão foi mais uma prova do talento excecional do turco para tirar o máximo partido de material inferior.

Mas a equipa é tão importante como a moto e o piloto. E Razgatlioglu está a jogar pelo seguro na sua mudança para a BMW. O chefe técnico de longa data do 39 vezes vencedor de Superbike, Phil Marron, está a acompanhá-lo.

O irlandês do norte e o turco já estão a trabalhar juntos desde 2019. Em seu primeiro ano juntos na Puccetti Kawasaki, Razgatlioglu conquistou suas duas primeiras vitórias e subiu ao pódio em 13 corridas - como um soldado raso! O facto de ter conseguido levar Marron para a Yamaha em 2020 foi uma das condições de Razgatlioglu. Eles comemoraram seu maior sucesso até hoje ao vencer o Campeonato Mundial de Superbike de 2021.

No entanto, não ficou claro por muito tempo se Marron também faria a mudança para a BMW. Apenas alguns dias atrás, o engenheiro eletrônico treinado se deixou levar para confirmar.