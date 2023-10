Alex Lowes: "Sam me complicará la vida".

Durante muchos años, era normal que Alex y Sam Lowes estuvieran juntos en la parrilla y lucharan el uno contra el otro. Pero la última vez que esto ocurrió fue hace 15 años, en 2008 en Superstock 600. Después de eso, Alex se pasó a las motos de 1000cc, mientras que Sam se mantuvo fiel a la categoría Supersport. Y cuando Sam se pasó a Moto2 tras ganar el Campeonato del Mundo de Supersport en 2013, sus carreras se desarrollaron en direcciones completamente diferentes.

Desde el 13 de julio, ya lo sabemos: Sam vuelve al paddock del mundial de serie como diez veces ganador de Moto2 y con experiencia en MotoGP. En el nuevo equipo de Superbike MarcVDS pilotará una competitiva Ducati V4R. Su hermano Alex, ambos con 33 años desde el 14 de septiembre, espera un rival duro de batir. "Estuve allí cuando se entrenó con una R1 en invierno, y era increíblemente rápido", afirma el piloto oficial de Kawasaki.

Pero su hermano gemelo aún no ha realizado ningún test con la Ducati. Como la temporada de Moto2 no termina hasta el 26 de noviembre, no hay mucho tiempo para hacerlo antes del inicio de la temporada en Phillip Island. Porque en diciembre y enero apenas hay tiempo para pruebas significativas en Europa.

"Tengo curiosidad por saber cómo le irá. Si se lleva bien con los neumáticos, por supuesto que será muy rápido; todo el mundo con una Ducati es rápido", dijo el actual noveno clasificado del Campeonato del Mundo en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Así que si tienen una moto para probar en invierno y él entiende cómo pilotarla, será rápido. Seguro que cometió errores en el pasado, pero no se llevó victorias de GP por nada. El año que viene me lo pondrá difícil, ¡pero será genial!".