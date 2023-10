Alex Lowes : "Sam va me mener la vie dure".

Après une longue période, les carrières des frères jumeaux Alex et Sam Lowes se croisent dans le championnat du monde Superbike 2024. Ce que le pilote d'usine Kawasaki

Pendant de nombreuses années, Alex et Sam Lowes se sont retrouvés sur la même grille de départ et se sont affrontés. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 15 ans, en 2008, en Superstock-600. Alex s'est ensuite orienté vers les motos de 1000 cm3, tandis que Sam est resté fidèle à la catégorie Supersport. Et lorsque Sam est passé en Moto2 après avoir remporté le championnat du monde Supersport en 2013, leurs carrières ont évolué dans des directions très différentes.

Depuis le 13 juillet, nous le savons : Sam revient dans le paddock du championnat du monde proche de la série en tant que dix fois vainqueur en Moto2 et avec une expérience en MotoGP. Au sein de la nouvelle équipe Superbike MarcVDS, il pilotera une Ducati V4R compétitive. Son frère Alex, tous deux âgés de 33 ans depuis le 14 septembre, s'attend à un adversaire difficile à battre. "J'étais là quand il s'est entraîné avec une R1 cet hiver, et il était incroyablement rapide", a déclaré le pilote d'usine Kawasaki.

Mais son frère jumeau n'a pas encore effectué de test avec la Ducati. Comme la saison Moto2 ne se termine que le 26 novembre, il ne reste pas beaucoup de temps avant le début de la saison à Phillip Island. En effet, en décembre et en janvier, il n'est guère possible d'effectuer des tests utiles en Europe.

"Je suis moi-même curieux de voir comment cela va se passer pour lui. S'il s'en sort bien avec les pneus, il sera évidemment très rapide - tout le monde est rapide avec une Ducati", a déclaré l'actuel neuvième du championnat du monde lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Donc s'ils ont une moto à tester cet hiver et qu'il comprend comment la piloter, il sera rapide. Bien sûr, il a fait des erreurs par le passé, mais il n'a pas remporté des GP pour rien. Il va me donner du fil à retordre l'année prochaine - mais ça va être génial" !