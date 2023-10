Alex Lowes: "Sam mi renderà la vita difficile".

Per molti anni è stato normale per Alex e Sam Lowes essere sulla griglia di partenza insieme e lottare l'uno contro l'altro. Ma l'ultima volta che è successo è stato 15 anni fa, nel 2008, nella Superstock 600. In seguito, Alex si è spostato verso le moto da 1000cc, mentre Sam è rimasto fedele alla categoria Supersport. E quando Sam è passato alla Moto2 dopo aver vinto il campionato mondiale Supersport nel 2013, le loro carriere si sono sviluppate in direzioni completamente diverse.

Dal 13 luglio sappiamo che Sam torna nel paddock del campionato mondiale di serie come dieci volte vincitore della Moto2 e con un'esperienza in MotoGP. Nel nuovo team Superbike MarcVDS piloterà una competitiva Ducati V4R. Il fratello Alex, entrambi 33enni dal 14 settembre, si aspetta un avversario difficile da battere. "Ero presente quando si è allenato con una R1 in inverno - ed era incredibilmente veloce", ha detto il pilota della Kawasaki.

Ma il fratello gemello non ha ancora corso un test con la Ducati. Poiché la stagione della Moto2 si conclude solo il 26 novembre, non c'è molto tempo per farlo prima dell'apertura della stagione a Phillip Island. Perché a dicembre e gennaio non c'è quasi tempo per fare dei test significativi in Europa.

"Sono curioso di sapere come andrà con lui. Se si troverà bene con le gomme, sarà ovviamente molto veloce - tutti quelli che hanno una Ducati sono veloci", ha detto l'attuale nono pilota del Campionato del Mondo in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Quindi, se hanno una moto per i test in inverno e lui capisce come guidarla, sarà veloce. Certo, in passato ha commesso degli errori, ma non per questo ha vinto dei GP. L'anno prossimo mi darà filo da torcere, ma sarà fantastico!".