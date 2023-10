Alex Lowes: "O Sam vai-me dificultar a vida".

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, as carreiras dos irmãos gémeos Alex e Sam Lowes vão cruzar-se após um longo período de tempo. O que o piloto de fábrica da Kawasaki

Durante muitos anos, era normal que Alex e Sam Lowes estivessem juntos na grelha e lutassem um contra o outro. Mas a última vez que isso aconteceu foi há 15 anos, em 2008, na Superstock 600. Depois disso, Alex mudou-se para as motos de 1000cc, enquanto Sam permaneceu fiel à categoria Supersport. E quando Sam mudou para a Moto2 depois de vencer o Campeonato do Mundo de Supersport em 2013, as suas carreiras evoluíram em direcções completamente diferentes.

Desde 13 de julho que sabemos: Sam regressa ao paddock do campeonato do mundo de produção como dez vezes vencedor de Moto2 e com experiência de MotoGP. Na nova equipa de Superbike MarcVDS vai pilotar uma Ducati V4R competitiva. O irmão Alex, ambos com 33 anos desde 14 de setembro, espera um adversário difícil de bater. "Eu estava lá quando ele treinou com uma R1 no inverno - e ele era incrivelmente rápido", disse o piloto da fábrica Kawasaki.

Mas o seu irmão gémeo ainda não fez um teste com a Ducati. Como a época de Moto2 só termina a 26 de novembro, não há muito tempo para o fazer antes da abertura da época em Phillip Island. Porque em dezembro e janeiro quase não há tempo para testes significativos na Europa.

"Estou curioso para saber como vai correr com ele. Se ele se der bem com os pneus, é claro que será muito rápido - todos com uma Ducati são rápidos", disse o atual nono classificado do Campeonato do Mundo numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Por isso, se eles tiverem uma moto para testar no inverno e ele perceber como a conduzir, será rápido. Claro, ele cometeu erros no passado, mas não ganhou vitórias em GPs por nada. Ele vai dar-me trabalho no próximo ano - mas vai ser ótimo!"