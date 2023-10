Remy Gardner (25) en su temporada de novato y Toprak

Nuevos adversarios, nuevos circuitos, nueva moto y nuevos neumáticos: Remy Gardner tuvo mucho que hacer al inicio del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 y, por tanto, el piloto de 25 años tardó en consolidarse. Pero en Portimão superó en la clasificación general a su compañero de equipo en el GRT Yamaha Dominique Aegerter, que había llamado la atención con buenos resultados al principio de la temporada. El cuarto puesto en la Superpole de Portugal fue el mejor resultado de Gardner hasta la fecha.

"Todo era nuevo, así que tuve que acostumbrarme durante un tiempo. Paso a paso estamos construyendo sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Desde Most hemos tenido algunos fines de semana bastante buenos, aunque en Imola estuve enfermo toda la semana y también tuve mala suerte. Estoy bastante contento con el progreso en este momento, es sólo que todavía no estoy completamente cómodo con los neumáticos Pirelli", admitió Remy en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Por supuesto que se necesita tiempo, pero creo que tenemos una evolución positiva desde Donington - excepto por la maldita calificación, incluso una bastante buena".

El único piloto de Yamaha que lucha constantemente por los podios esta temporada es Toprak Razgatlioglu. El segundo piloto oficial, el italiano Andrea Locatelli, se quedó fuera del top-5 en varias ocasiones en la segunda mitad de la temporada. ¿Quién puede tomar ejemplo de Gardner?

"Toprak saca el máximo de la moto. Tiene un estilo muy especial y entiende muy bien la moto. No creo que su estilo sea el mío. En mi opinión, se puede pilotar una moto de diferentes maneras. Sólo se trata de encontrar lo que necesito para adaptarme a la moto", dijo el décimo clasificado del Campeonato del Mundo. "Toprak es un piloto de gran talento y sabe sacar el límite absoluto de la moto. Entiende la moto y lleva varios años en este campeonato. Tiene mucha experiencia con la moto y con los neumáticos. Espero que con un poco más de experiencia yo también pueda llegar a ese nivel".





El piloto de Yamaha continuó: "En cuanto al registro de datos, no es tan diferente para él. Es más bien que la puesta a punto es muy diferente. Él mismo dice que tiene un estilo completamente diferente y que lo que funciona para él no funciona para mí. Pero no creo que sea la única manera de ser rápido con la Yamaha. Si observas a Loka, también es extremadamente rápido a veces. Para mi estilo de pilotaje, francamente pilota mejor que Toprak. Creo que se puede ir por caminos diferentes. La Yamaha es sin duda capaz de obtener buenos resultados, sólo que de una manera diferente. Y la moto está al límite, algo que todavía estoy aprendiendo".