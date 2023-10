Remy Gardner (25 ans) parle de sa saison rookie et de Toprak

En tant que rookie, Remy Gardner a dû apprendre beaucoup de choses dans le championnat du monde Superbike 2023. Ce que l'Australien dit de la Yamaha R1 et de Toprak Razgatlioglu et comment il évalue sa première saison jusqu'à présent.

De nouveaux adversaires, de nouveaux circuits ainsi qu'une nouvelle moto et de nouveaux pneus - Remy Gardner avait beaucoup de choses à rattraper au début du championnat du monde Superbike 2023 et le pilote de 25 ans a donc mis du temps à s'établir. Mais à Portimão, il a dépassé au classement général son coéquipier chez GRT-Yamaha, Dominique Aegerter, qui s'était fait remarquer en début de saison par de solides résultats. La quatrième place de la course de superpole au Portugal a été la meilleure finition de Gardner jusqu'à présent.

"Tout était nouveau, j'ai donc dû m'y habituer pendant un certain temps. Pas à pas, nous construisons sur ce que nous avons appris jusqu'à présent. Depuis Most, nous avons eu quelques assez bons week-ends, même si j'ai été malade toute la semaine à Imola et que j'ai aussi joué de malchance. Je suis plutôt satisfait des progrès réalisés pour l'instant, sauf que je ne suis pas encore complètement à l'aise avec les pneus Pirelli", a admis Remy lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Bien sûr, cela prend du temps, mais je pense que nous avons une évolution positive depuis Donington - et même plutôt bonne, à l'exception de cette maudite qualification".

Le seul pilote Yamaha qui se bat constamment pour les podiums cette saison est Toprak Razgatlioglu. Le deuxième pilote d'usine, l'Italien Andrea Locatelli, a manqué plusieurs fois le top 5 au cours de la deuxième moitié de la saison. De qui Gardner peut-il s'inspirer ?

"Toprak tire le maximum de la moto. Il a un style très particulier et comprend très bien la moto. Je ne pense pas que sa voie sera la mienne. A mon avis, on peut piloter une moto de différentes manières. Il s'agit juste de trouver ce dont j'ai besoin pour m'adapter à la moto", a déclaré le dixième du championnat du monde. "Toprak est un pilote extrêmement talentueux et il est bon pour tirer la limite absolue de la moto. Il comprend la moto et il est dans ce championnat depuis quelques années déjà. Il a donc beaucoup d'expérience avec la moto et avec les pneus. J'espère qu'avec un peu plus d'expérience, je pourrai également atteindre ce niveau".





Le pilote Yamaha poursuit : "En ce qui concerne l'enregistrement des données, les choses ne sont pas si différentes pour lui. C'est plutôt que le set-up est très différent. Il dit lui-même qu'il a un style complètement différent et que ce qui fonctionne pour lui ne fonctionne pas pour moi. Mais je ne pense pas que ce soit la seule façon d'être rapide avec la Yamaha. Si tu observes Loka, il est parfois aussi extrêmement rapide. Pour mon style de conduite, il conduit franchement mieux que Toprak. Je pense qu'il est possible d'emprunter différentes voies. La Yamaha est certainement capable d'obtenir de forts résultats, mais d'une manière différente. Et la moto est à la limite, ce que je suis en train d'apprendre pour le moment".