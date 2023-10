Remy Gardner (25) nella sua stagione da esordiente e Toprak

Nuovi avversari, nuovi circuiti, nuova moto e nuovi pneumatici: Remy Gardner ha avuto molto da recuperare all'inizio del Campionato Mondiale Superbike 2023 e di conseguenza il 25enne ha impiegato un po' di tempo per affermarsi. Ma a Portimão ha superato nella classifica generale il suo compagno di squadra GRT Yamaha Dominique Aegerter, che aveva attirato l'attenzione con ottimi risultati all'inizio della stagione. Il quarto posto nella Superpole in Portogallo è stato il miglior risultato di Gardner fino ad ora.

"Tutto era nuovo, quindi ho dovuto abituarmi per un po'. Passo dopo passo stiamo facendo tesoro di quanto abbiamo imparato finora. Da Most in poi abbiamo avuto alcuni weekend piuttosto buoni, anche se a Imola sono stato malato per tutta la settimana e sono stato anche sfortunato. Al momento sono abbastanza soddisfatto dei progressi fatti, solo che non sono ancora del tutto a mio agio con le gomme Pirelli", ha ammesso Remy in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Naturalmente ci vuole tempo, ma credo che da Donington abbiamo avuto un'evoluzione positiva - a parte le maledette qualifiche, anche se piuttosto buone".

L'unico pilota Yamaha costantemente in lotta per il podio in questa stagione è Toprak Razgatlioglu. Il secondo pilota ufficiale, l'italiano Andrea Locatelli, ha mancato la top-5 diverse volte nella seconda metà della stagione. Chi può prendere esempio da Gardner?

"Toprak riesce a ottenere il massimo dalla moto. Ha uno stile molto particolare e capisce molto bene la moto. Non credo che la sua strada sarà la mia. Secondo me, si può guidare una moto in modi diversi. Si tratta solo di trovare ciò che mi serve per adattarmi alla moto", ha detto il decimo classificato del Campionato del Mondo. "Toprak è un pilota di grande talento ed è bravo a ottenere il massimo dalla moto. Conosce bene la moto e partecipa a questo campionato da alcuni anni. Quindi ha molta esperienza con la moto e con i pneumatici. Spero che con un po' di esperienza in più possa arrivare anch'io a quel livello".





Il pilota della Yamaha ha continuato: "Per quanto riguarda la registrazione dei dati, non è molto diverso per lui. È più che altro che la messa a punto è molto diversa. Lui stesso dice di avere uno stile completamente diverso e che ciò che funziona per lui non funziona per me. Ma non credo che questo sia l'unico modo per essere veloci con la Yamaha. Se guardate Loka, anche lui a volte è estremamente veloce. Per il mio stile di guida, francamente guida meglio di Toprak. Penso che si possano percorrere strade diverse. La Yamaha è certamente in grado di ottenere risultati importanti, ma in modo diverso. E la moto è al limite, cosa che al momento sto ancora imparando".