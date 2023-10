Remy Gardner (25) na sua época de estreia e Toprak

Novos adversários, novas pistas de corrida, bem como uma nova mota e pneus - Remy Gardner teve muito que fazer no início do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 e, consequentemente, o piloto de 25 anos demorou algum tempo a estabelecer-se. Mas em Portimão ultrapassou o seu companheiro de equipa da GRT Yamaha, Dominique Aegerter, na classificação geral, que tinha atraído as atenções com fortes resultados no início da época. O quarto lugar na corrida Superpole em Portugal foi a melhor classificação de Gardner até à data.

"Tudo era novo, por isso tive de me habituar durante algum tempo. Passo a passo, estamos a desenvolver o que aprendemos até agora. Desde Most tivemos alguns fins-de-semana bastante bons, embora em Imola tenha estado doente durante toda a semana e também tenha tido azar. Estou bastante satisfeito com o progresso neste momento - só que ainda não estou completamente confortável com os pneus Pirelli," admitiu Remy numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Claro que leva tempo, mas acho que temos uma evolução positiva desde Donington - exceto a maldita qualificação, que até foi bastante boa."

O único piloto da Yamaha a lutar consistentemente por pódios esta época é Toprak Razgatlioglu. O segundo piloto de fábrica, o italiano Andrea Locatelli, falhou várias vezes o top-5 na segunda metade da época. Quem é que Gardner pode tirar uma folha do seu livro?

"Toprak tira o máximo partido da mota. Ele tem um estilo muito especial e compreende muito bem a mota. Não acho que o estilo dele seja o meu estilo. Na minha opinião, é possível conduzir uma mota de diferentes formas. Trata-se apenas de encontrar o que preciso para me adaptar à mota", disse o décimo classificado do Campeonato do Mundo. "Toprak é um piloto extremamente talentoso e é bom a tirar o máximo partido da mota. Ele compreende a mota e está neste campeonato há alguns anos. Por isso, tem muita experiência com a mota e com os pneus. Espero que com um pouco mais de experiência eu possa chegar a esse nível também."





O piloto da Yamaha continuou: "No que diz respeito ao registo de dados, não é assim tão diferente para ele. O que acontece é que a configuração é muito diferente. Ele próprio diz que tem um estilo completamente diferente e que o que funciona para ele não funciona para mim. Mas não acho que essa seja a única maneira de ser rápido com a Yamaha. Se observarmos o Loka, ele também é extremamente rápido por vezes. Para o meu estilo de condução, francamente, ele conduz melhor do que o Toprak. Penso que se pode ir por caminhos diferentes. A Yamaha é certamente capaz de obter bons resultados, mas de uma forma diferente. E a moto está no limite, o que ainda estou a aprender neste momento."