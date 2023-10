Álvaro Bautista (38) : "Bulega un pilote complet".

Avec Nicolò Bulega, Álvaro Bautista aura son troisième coéquipier à ce jour dans l'équipe d'usine Ducati du championnat du monde Superbike 2024. En 2019, l'Espagnol a partagé le garage avec Chaz Davies et, ces deux dernières années, avec Michael Rinaldi. Le champion du monde 2022 a facilement maîtrisé le Gallois et l'Italien.

Depuis Portimão, Bulega a été désigné prématurément champion du monde Supersport 2023. Le pilote de 23 ans a remporté 14 des 22 courses et est monté sur le podium dans 19 d'entre elles. Dès le mois de mai, Bulega a été engagé par Ducati comme pilote d'essai pour la V4R - c'était le premier signe de la promotion imminente dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série.

"Je pense que la saison a été presque parfaite", a déclaré Bautista à un petit groupe de journalistes en faisant l'éloge de son nouveau coéquipier. "Nicolò a gagné beaucoup de courses et était pour moi le plus fort dans sa catégorie. Lors de sa deuxième saison, il a réalisé des choses étonnantes. Son style de conduite est agressif, peut-être à cause de sa taille. Il conduit avec précision, ne fait pas beaucoup d'erreurs et, en course, il est très constant dans ses temps. Il a bien travaillé avec l'équipe et je connais sa façon de travailler - c'est un pilote complet".

Le pilote de 38 ans ne se risque pas à faire des pronostics sur la manière dont Bulega se comportera lors de sa saison rookie. "Nous allons voir comment Nicolò se débrouille avec la Superbike. Il a fait quelques tests et a été rapide dès le début. Nous découvrirons tout le reste en 2024", a déclaré Bautista.