Álvaro Bautista (38): "Bulega è un corridore completo".

Nicolò Bulega sarà il terzo compagno di squadra di Álvaro Bautista nel team Ducati factory nel Campionato Mondiale Superbike 2024. Nel 2019 lo spagnolo ha condiviso il box con Chaz Davies e negli ultimi due anni con Michael Rinaldi. Il campione del mondo 2022 ha avuto facilmente sotto controllo sia il gallese che l'italiano.

Da Portimão, Bulega è stato confermato in anticipo come campione del mondo Supersport 2023. Il 23enne ha vinto 14 delle 22 gare disputate ed è salito sul podio in 19 gare. A maggio, Bulega è stato ingaggiato da Ducati come collaudatore della V4R: è stato il primo indizio della sua imminente promozione nella massima categoria del campionato mondiale di serie.

"Penso che sia stata una stagione quasi perfetta", ha elogiato Bautista il suo nuovo compagno di squadra in un piccolo giro di giornalismo. "Nicolò ha vinto molte gare e per me è stato il più forte della categoria. Alla sua seconda stagione ha fatto cose incredibili. Il suo stile di guida è aggressivo, forse per la sua stazza. Guida in modo preciso, non commette molti errori e in gara fa segnare i suoi tempi in modo molto costante. Ha lavorato bene con la squadra e conosco il suo modo di lavorare: è un pilota completo".

Il 38enne non osa fare previsioni su come Bulega si comporterà nella sua stagione da debuttante. "Vedremo come Nicolò si comporterà con la Superbike. Ha fatto alcuni test ed è stato subito veloce. Tutto il resto lo scopriremo nel 2024", ha detto Bautista.