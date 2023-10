Álvaro Bautista (38): "Bulega é um piloto completo".

Com Nicolò Bulega, Álvaro Bautista terá o Campeão do Mundo de Supersport como companheiro de equipa em 2024. O que o piloto de 38 anos espera do italiano na superbike da Ducati.

Nicolò Bulega será o terceiro companheiro de equipa de Álvaro Bautista na equipa de fábrica da Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Em 2019, o espanhol partilhou a garagem com Chaz Davies e nos últimos dois anos com Michael Rinaldi. O Campeão do Mundo de 2022 tinha o galês e o italiano facilmente sob controlo.

Desde Portimão, Bulega foi confirmado como o campeão do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 antes do tempo. O jovem de 23 anos venceu 14 das 22 corridas e esteve no pódio em 19. Em maio, Bulega foi contratado pela Ducati como piloto de testes da V4R - foi o primeiro sinal da sua iminente promoção à categoria máxima do campeonato do mundo de produção.

"Penso que tem sido uma época quase perfeita," Bautista elogiou o seu novo companheiro de equipa numa pequena ronda de jornalismo. "Nicolò ganhou muitas corridas e, para mim, ele era o mais forte na sua categoria. Na sua segunda época fez coisas fantásticas. O seu estilo de condução é agressivo, talvez devido ao seu tamanho. Conduz com precisão, não comete muitos erros e na corrida marca os seus tempos de forma muito consistente. Tem trabalhado bem com a equipa e conheço a sua forma de trabalhar - é um piloto completo".

O piloto de 38 anos não se atreve a fazer quaisquer previsões sobre o desempenho de Bulega na sua época de estreia. "Vamos ver como é que o Nicolò se sai com a Superbike. Ele fez alguns testes e foi logo rápido. Vamos descobrir tudo o resto em 2024," disse Bautista.