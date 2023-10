Aujourd'hui, Iker Lecuona sait : "J'étais trop jeune pour le MotoGP".

Lorsqu'Iker Lecuona a signé son contrat avec la Honda Racing Corporation pour le championnat du monde de Superbike 2022 en octobre 2021, il n'avait que 21 ans. En janvier, moins de deux mois avant le début de la saison en Australie, l'Espagnol a fêté son 22e anniversaire.

Aujourd'hui, le jeune homme de 23 ans revient sur une carrière au rythme record : deux ans de championnat du monde Superbike, deux ans de MotoGP et, avant cela, le championnat du monde Moto2. Dans ses toutes jeunes années, Lecuona a même participé à un événement du championnat du monde de Supermoto S1. L'Espagnol est conscient que cela est allé trop vite.



"Pour être honnête, tout le monde veut courir en MotoGP, mais j'y suis allé trop tôt. Je n'avais que 19 ans, bien trop jeune", sait le natif de Valence Lecuona. "Je n'ai pas pu en profiter, développer correctement ma carrière ou acquérir l'expérience nécessaire pour passer du Moto2 au MotoGP. J'étais rapide, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs à cause du manque d'expérience. Et parce qu'on a toujours voulu en faire plus, on tombe encore plus souvent. Lors de ma deuxième année en MotoGP, j'ai vraiment dû me battre comme il se doit".

Il était prévisible que Lecuona ne pouvait ni ne voulait rester en MotoGP.



"Mon manager m'a dit qu'il y avait une chance de passer au championnat du monde de Superbike avec l'équipe officielle Honda et j'ai tout de suite accepté. À mon avis, c'est la meilleure équipe et la meilleure usine", a encore raconté Lecuona. "Je pense que la prochaine étape pour moi, pour ma carrière, est de gagner un championnat, car c'est quelque chose que j'ai échoué à faire toute ma vie. J'étais en MotoGP, je suis passé aux Superbikes et j'ai gagné les 8 heures de Suzuka. Mais maintenant, il est temps de gagner un championnat important - pour l'instant, c'est le championnat du monde de Superbike".