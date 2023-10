Oggi Iker Lecuona sa: "Era troppo giovane per la MotoGP".

Quando nell'ottobre 2021 Iker Lecuona ha firmato il contratto con Honda Racing Corporation per il Campionato Mondiale Superbike 2022, aveva solo 21 anni. A gennaio, meno di due mesi prima dell'inizio della stagione in Australia, lo spagnolo ha festeggiato il suo 22° compleanno.

Oggi, il 23enne guarda indietro a una carriera da record: due anni nel Campionato Mondiale Superbike, due anni in MotoGP e prima ancora nel Campionato Mondiale Moto2. Da giovanissimo, Lecuona ha persino partecipato a un evento del Campionato mondiale Supermoto S1. È successo troppo in fretta, lo spagnolo ne è consapevole.



"Se vogliamo essere onesti, tutti vogliono correre in MotoGP, ma io sono arrivato troppo presto. Avevo solo 19 anni, ero troppo giovane", ha dichiarato il valenciano Lecuona. "Non sono riuscito a divertirmi, a sviluppare adeguatamente la mia carriera e ad acquisire l'esperienza necessaria per passare dalla Moto2 alla MotoGP. Ero veloce, ma commettevo molti errori a causa della mancanza di esperienza. E siccome volevi sempre ottenere di più, cadevi ancora più spesso. Nel mio secondo anno in MotoGP, ho fatto davvero fatica".

Era prevedibile che Lecuona non potesse né volesse rimanere in MotoGP.



"Il mio manager mi ha detto che c'era la possibilità di passare al Campionato Mondiale Superbike con il team ufficiale Honda e ho detto subito di sì. Secondo me è il miglior team e la migliore fabbrica", ha continuato Lecuona. "Penso che il prossimo passo per me, per la mia carriera, sia vincere un campionato, perché è una cosa che ho fallito in tutta la mia vita. Sono stato in MotoGP, sono passato alle Superbike e ho vinto la 8 Ore di Suzuka. Ma ora è arrivato il momento di vincere un campionato importante, che al momento è il Campionato Mondiale Superbike".